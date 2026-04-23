每天上班都在消耗自己？3招擺脫「工作內耗」找回輕盈節奏

▲擺脫工作內耗。（圖／達志示意圖）

記者鮑璿安／綜合報導

在高壓節奏與即時回應成為職場常態的當下，「內耗」早已不是情緒問題，而是一種持續消磨能量的日常狀態。反覆糾結、過度思考、對自我表現的不斷檢視，讓人即使沒有加班，依然感到疲憊。想擺脫這種隱形消耗，比起一味逼自己更有效率，不如從思考與行動模式開始調整。

停止過度思考

許多人在工作中會不斷回想已經發生的細節，例如一句話是否說錯、某個決策是否更好，這些看似在檢討，實際上卻只是讓大腦重複消耗能量。更有效的方式，是設定「思考截止點」，例如給自己10分鐘整理問題與結論，之後就刻意轉移注意力，避免讓同一件事反覆佔據思緒。

降低完美標準

內耗往往來自對結果的過度要求，總覺得還可以再更好，卻忽略了時間與效率的成本。與其追求100分，不如先完成80分版本，讓事情推進，再透過回饋優化。這種「先完成再優化」的節奏，不僅減少拖延，也能有效降低心理壓力。

建立界線感

許多內耗來自過度在意他人評價，甚至把別人的情緒與期待背在自己身上。學會區分「哪些是我的責任，哪些不是」，能幫助你把精力集中在真正可控的範圍。當界線清楚後，不必要的情緒負擔自然減少，工作也會變得更輕盈。