藍寶堅尼會是什麼味道？消光火山灰居家擴香、知更鳥蛋藍蠟燭都太有品味

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

聯名通常能夠展現出更多元、特別的單品樣貌，同時也會讓各自粉絲耳目一新，激起討論話題，近期就有多款值得入手的聯名好物，不僅本身單品就很好用，包裝更是充滿質感又別具藝術品味，當然必須擁有。

＃CULTI MILANO 裝飾系列擴香－藍寶堅尼夜色版，500ml、售價4500元

義大利品牌的跨界結合，以居家設計延續到香氣氛圍的CULTI MILANO在今年再度攜手頂級超跑藍寶堅尼打造全新擴香單品，以充滿未來感的消光火山灰色「Grigio Vulcano」為靈感，製作出極具品味的擴香瓶身，乘載莎草、海菲麝香、千龍木構築而成的琥珀木質調，內斂又充滿力量感的氣息，甚至連擴香枝都是特別選用科技纖維，呼應藍寶堅尼極致碳纖維工藝。

＃(MALIN+GOETZ) x BRAIN DEAD 聯名皮革巨型香氛蠟燭，780g、售價7400元

紐約都會香氛(MALIN+GOETZ)在2023年就曾攜手洛杉磯藝術設計街頭品牌BRAIN DEAD，賦予經典的大麻草香氛系列新的風格，在2026年再度合作設計皮革香氛系列，包含滾珠式香氛油、香氛蠟燭、巨型香氛蠟燭3個品項，其中，巨型香氛蠟燭圓弧型的外型設計質感超美，裡面更是選用知更鳥蛋的藍色蠟體，透過迷幻與超現實感圖像描繪瓶身，極具時髦態度。

＃嬌蘭 皇家蜂王乳平衡油精華藝術聯名2026年限量版，50ml、售價5590元

熟知皇家蜂王乳平衡油精華的人都知道，上市至今皆以蜂蜜黃色作為瓶身設計，在2026年嬌蘭首次跨足街頭藝術，與藝術家ZELAM LIM合作，將自然之美與都會現代感氛圍融合，將皇家蜂王乳平衡油精華以粉紅底色，搭配中式書法繪畫筆觸暈染花蕊，象徵肌膚修護美麗綻放的意象。