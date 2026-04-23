疲勞吃什麼改善？營養師公開3類食物：藍莓、番茄也入列

▲疲勞時補充正確食物幫助提振精神。

記者曾怡嘉／台北報導 圖／Pexels、Unsplash

現代人生活忙碌，工作壓力大、作息不規律，不少人經常覺得精神不濟，就算睡了一覺，白天還是提不起勁。其實，疲勞感除了和睡眠不足有關，也可能與日常飲食失衡有關。想要改善總是覺得累的狀態，不妨先從飲食開始調整。

營養師夏子雯分享，若想改善疲勞問題，平時可以多補充3大類食物，包括富含鐵質的食材、維生素B群來源，以及抗氧化食物，幫助身體維持正常機能，也有助於提升整體精神狀態。

1. 富含鐵質食物：幫助預防缺鐵性疲勞

如果身體長期缺乏鐵質，可能會影響紅血球生成，進一步出現容易疲倦、頭暈、沒精神等狀況。尤其女性、生理期族群，或平時飲食不均衡的人，更要留意鐵質攝取是否足夠。

夏子雯建議，可以適量補充像是豬肝、紅肉等富含鐵質的食物，幫助維持體力、預防貧血。不過也提醒，攝取時仍要注意均衡搭配，避免過量食用加工或高油脂肉類，才能吃得營養又沒有負擔。

2. 維生素B群：幫助能量代謝、提升精神力

提到抗疲勞，許多人第一個想到的就是補充B群。營養師指出，維生素B群在人體能量代謝中扮演重要角色，有助於將吃進去的營養素轉換成身體可利用的能量，對於經常感到疲倦、注意力不集中的人來說，是日常保養不可忽視的營養素。

平時除了透過保健品補充，也能從天然食物中攝取，例如全穀類、瘦肉、蛋類、豆類等，都是不錯的來源。透過均衡飲食打好基礎，比起只靠提神飲料，更能從根本調整疲勞問題。

3. 抗氧化食物：減少身體壓力，疲勞感也能跟著下降

除了鐵質與B群，抗氧化食物同樣是改善疲勞的重要關鍵。當身體長期處於高壓、熬夜或作息混亂的狀態時，容易累積氧化壓力，讓人感覺更疲憊、恢復力變差。

夏子雯推薦，可以多吃像是藍莓、番茄這類富含植化素與抗氧化營養素的食物，幫助對抗自由基，減少身體負擔。日常若能把不同顏色的蔬果加入菜單中，不只能補充營養，也能讓整體飲食更清爽有活力。

不少人一感到累就先喝咖啡、含糖飲料提神，但若沒有從根本調整生活與飲食習慣，疲勞感往往還是會反覆出現。想讓精神狀態更穩定，除了補對營養，也要搭配充足睡眠、規律作息與適度運動，才是改善疲勞的長久之道。