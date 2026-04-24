莎莉賽隆Dior男裝下什麼都沒穿　又帥又辣氣場超強

▲莎莉賽隆穿Dior男裝配領片，又帥又性感。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

奧斯卡影后莎莉賽隆（Charlize Theron）22日出席 Netflix動作驚悚片《Apex》在紐約市巴黎劇院舉辦的首映會，已擔任Dior J'adore香水的代言人長達20年之久的她，穿著Dior 2026男裝冬季系列的黑色西裝亮相，西裝外套下什麼都沒穿，只搭配緞面抓褶蝴蝶結領片，又帥又性感。





▲莎莉賽隆同時搭配Dior鑽石耳骨夾與Rose des Vents系列項鍊。（圖／CFP）

身高177公分的莎莉賽隆是天生衣架子，每回亮相總是氣勢十足，而她嗆人的功力也一流，關於好萊塢男星「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）貶低歌劇與芭蕾的失言之舉，她直言不諱說：「再過10年，AI或許就能做提摩西的工作。」





▲莎莉賽隆現身紐約的另一套Givenchy造型同樣又酷又辣。（圖／CFP）

莎莉賽隆出席主演的新片《Apex》紐約首映會即展現一姊氣場，大方敞開Dior男裝系列黑西裝，隱約露出腹部馬甲線；近日她忙於宣傳，將紐約街道當成伸展台，連換多套名牌服飾趕場上節目，其中一套Givenchy造型也酷味十足且火辣，黑西裝下是蕾絲透膚內衣，配上皮褲時髦極了。

