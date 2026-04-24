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Jisoo暫拋哥哥醜聞紛擾　變身笑咪咪粉紅公主現身坎城

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▲▼ Jisoo 。（圖／CFP）

▲Jisoo穿韓籍設計師品牌MISS SOHEE 蓬裙禮服搭卡地亞珠寶登上坎城國際影集節的粉紅地毯。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

南韓夯團BLACKPINK成員Jisoo親哥金政勳捲入性騷與家暴爭議，儘管她所屬公司已出面切割企圖止血，表示經紀公司獨立營運與家人無關係，但最新發展顯示哥哥的名字曾出現在她主演的Netflix影集《訂閱男友》片尾名單中並掛著「代表」職位。面對紛擾，Jisoo仍如期前往法國參加坎城國際影集節（Canneseries），在粉紅地毯上全程掛著笑容，回應熱情粉絲。

▲▼ Jisoo 。（圖／CFP）

▲Jisoo向熱情粉絲打招呼。（圖／CFP）

Jisoo在哥哥金政勳爆出企圖性侵與家暴妻子的醜聞後，於坎城國際影集節首度公開亮相，她穿著韓籍設計師品牌MISS SOHEE春夏系列粉色禮服，蕾絲裝飾的馬甲搭配蓬裙風格甜美，宛如小公主，她仍帶著笑容不停揮手、比愛心向粉絲打招呼，暫拋家事煩惱。

▲▼ Jisoo 。（圖／CFP）

▲Jisoo獲頒費加洛女士新星獎。（圖／CFP）

此行Jisoo獲頒 費加洛女士新星獎（Madame Figaro Rising Star Award），表揚她從韓流偶像走向國際舞台，並在影視、時尚等領域展現強大影響力，她抱著獎座時身上的卡地亞（Cartier）珠寶也搶鏡，全出自靈感源自咖啡豆的Grain de Café系列，飽滿且圓潤型態點綴美鑽的耳環、戒指與手環時髦吸睛。

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關鍵字：

Jisoo, Cartier, 卡地亞

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