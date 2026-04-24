炎亞綸210萬元買錶想很久擔心媽媽罵　戴Rado陶瓷鏤空錶不怕被刮

▲炎亞綸佩戴Rado Anatom系列電漿高科技陶瓷鏤空腕錶。（圖 / 記者黃克翔攝）

記者林明瑋／台北報導

用手機看時間很方便，佩戴手錶則是在實用之外還有品味及工藝的學問，瑞士雷達表（Rado）Anatom系列問世超過40年，最新電漿高科技陶瓷鏤空腕錶能看穿機芯美態，炎亞綸出席發表活動，戴上這款錶大呼很有價值，讓他用新的視角欣賞腕錶。日前花了約210萬元收藏手錶，他透露考慮許久才買下，原因竟是：「我怕被媽媽罵啊！」

▲Rado Anatom系列電漿高科技陶瓷鏤空腕錶，141,000元。（圖 / 品牌提供，以下同）

炎亞綸近3年開始收藏腕錶，起因是「資產分配」，他表示原本投資房地產，後來在朋友的介紹下進入腕錶世界，慢慢學習相關知識，目前擁有的手錶從幾十萬元至最貴的210萬元，他說：「這原本不是我這麼熟悉的領域，朋友慢慢教我，我才開始領略，手錶只佔資產的小部分，大概百分之5吧。」他表示看上手錶是一見鍾情，但真的下手購入需要思考，笑說：「怕被媽媽罵啊！我消費都要想一下，不會腦衝。」

▲炎亞綸近3年開始投資腕錶。

手錶是投資也代表時間，炎亞綸直言當老闆之後開始注意上班族的上下班時間，當藝人比較沒有這樣的觀念，隨時有想法可能就會驚擾到身邊的工作人員，日前在經營的YouTube頻道《我偷偷升級》中和阿本合體前往佐賀，遲到17分鐘，他笑言：「一定是當時沒戴錶。」

雷達表Anatom系列問世於1983年，外型流暢如雕塑，能完美貼合手腕曲線，幾乎是舒適的代名詞，歷經40多年仍熱賣，全新Anatom電漿高科技陶瓷鏤空腕錶，穿透的結構如同雕塑中的刻意留白，讓視線從錶面穿透，看見機芯齒輪合與層疊結構，電漿高科技陶瓷錶圈與錶冠經霧面處理，具科技感又優雅迷人。炎亞綸透露戴錶很怕被刮到，一點點痕跡就讓心裡感到不舒服，這只腕錶搭配氟橡膠製成的絲絨質感灰色橡膠錶帶，具備耐磨、抗紫外線以及耐多種酸性及溶劑的卓越特性，讓他放心不少。

▲Rado Anatom系列電漿高科技陶瓷鏤空腕錶，141,000元。

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▲TAG Heuer Carrera計時腕錶39毫米湖水綠面款243,000元（左起）、41毫米湖水綠面七珠鍊帶款256,700元、39毫米銀面七珠鍊帶款243,000元。





▲TAG Heuer Carrera計時腕錶41毫米黑面款256,700元（左起）、41毫米藍面款256,700元、39毫米藍面款243,000元。