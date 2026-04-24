亮珠寶／宋慧喬胡椒粒鑽鍊耀眼　暗藏冠冕線條與刀鋒工藝

▲宋慧喬佩戴靈感源自胡椒粒的CHAUMET Peppercorn 18K白金鑽石項鍊與耳環。（圖／翻攝CHAUMET IG）

記者陳雅韻／台北報導

大自然是國際珠寶品牌永恆的靈感寶庫，法國珠寶品牌CHAUMET近日於鄰近巴黎、座落於田園風光之中的沃德賽奈修道院，發表年度頂級珠寶系列《A Journey Through Nature》，以46件作品帶領人們踏上自然之旅三部曲，透過植物喚起的感官體驗。全球大使宋慧喬所戴的Peppercorn 18K白金鑽石項鍊與耳環，設計靈感即源自胡椒粒，巧妙結合品牌經典鷺羽冠冕V形線條，流露活潑且優雅氣息。





▲李冰冰戴著香草花主題的CHAUMET Vanilla Flower鑽石套組展現高貴氣韻。（圖／翻攝libingbing IG）

CHAUMET《A Journey Through Nature》頂級珠寶系列共有3個篇章，第一篇章由清新感植物揭開序幕，茶園（Tea Field）、馬鞭草花束（Verbena Bouquet） 與 薄荷葉（Mint Leaf） 珠寶以對比色調寶石予人輕盈感受，例如Mint Leaf作品鑲嵌海藍寶石、珍珠與白鑽，呈現純淨與簡約風格。

第二篇章則讓人置於辛香甜美中，大陸女星李冰冰戴著香草花主題的CHAUMET Vanilla Flower鑽石套組展現高貴氣韻，特別是不對稱設計的項鍊鑲嵌一顆10.71克拉的D FL Type II-A主鑽，氣勢十足，同一篇章另有肉桂皮（Cinnamon Bark）與八角主題作品；感官之旅的最後一篇章則由咖啡香（Coffee Aroma）、胡椒粒（Peppercorns）與藏紅花（Saffron Flower）套組予人芳香溫暖感受，宋慧喬所戴的Peppercorn鑽石項鍊同時展現CHAUMET標誌性的刀鋒工藝，彰顯藝術美學與精湛工藝。







▲受薄荷葉啟發的CHAUMET Mint Leaf 18K白金項鍊，鑲嵌1顆17.46克拉的海藍寶石，以及多顆Akoya珍珠、海藍寶石及明亮式切割鑽石。（圖／CHAUMET提供，以下同）





▲源自八角的CHAUMET Star Anise 18K白金胸針，鑲嵌6顆枕形切割粉色剛玉，以及馬眼形和明亮式切割鑽石。

Tiffany & Co. 近日於紐約發表2026年Blue Book高級珠寶系列春季篇章《Hidden Garden 花語祕境》，從傳奇設計師尚史隆伯傑 （Jean Schlumberger ）的藝術語彙汲取靈感，將動植物意象轉化為立體雕塑般的輪廓，其中「Jasmine 茉莉花韻」篇章重新詮釋1961至1962年Schlumberger 設計，精選一對枕形切割孔賽石創作茉莉花耳環；「Palm棕櫚疊影」胸針則呈現鑽石棕櫚葉片，並點綴來自莫三比克、未經優化處理的紅寶石，展現自然之美。





▲Tiffany Jasmine茉莉花韻篇章鉑金和黃K金耳環，鑲嵌兩顆總重13.39克拉的枕形切割孔賽石和鑽石。（圖／Tiffany提供，以下同）





▲Tiffany Palm棕櫚疊影篇章鉑金胸針，鑲嵌三顆未經處理的橢圓形紅寶石。