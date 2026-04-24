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Jennie穿中空禮服與女神比美！達珂塔強生Valentino斗篷裝仙氣封神

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記者鮑璿安／綜合報導

韓星Jennie入選美國《時代》雜誌2026「TIME100」全球最具影響力人物名單，日前登上晚宴紅毯，身穿一套SCHIAPARELLI黑色禮服展現性感模樣，完全不走安全牌，如此突破性的造型引起熱議。她也與達珂塔強生（Dakota Johnson）同框營造滿滿的高級感，畫面十分養眼。

▲▼ jennie 。（圖／路透）

▲▼ jennie 。（圖／路透）

▲Jennie 這次選穿 SCHIAPARELLI 2026 秋冬系列黑色禮服。（圖／路透）

Jennie 這次選穿 SCHIAPARELLI 2026 秋冬系列黑色禮服，整套造型最有記憶點的，絕對是上身宛如雕塑般的立體胸線剪裁，以硬挺深黑材質勾勒出近似胸甲的輪廓，中間再以深 V 線條拉出視覺張力。腰間以下則以透膚薄紗拼接修飾比例，再接上筆直黑色長裙，讓整體線條一路從銳利延伸到纖長。她搭配細腰帶、垂墜鑽石耳環與黑色尖頭高跟鞋，再用乾淨貼頭盤髮收尾，試圖展現成熟韻味。

▲▼ jennie 。（圖／路透）

▲▼ jennie 。（圖／路透）

Dakota Johnson 則身穿Valentino 2026秋冬系列禮服亮相，整體重點落在布料垂墜與斗篷式設計，從肩頸一路流瀉到地面的長披布，讓她走動之間自帶一種柔軟卻很有份量的戲劇感。禮服本體以平口低胸剪裁搭配胸前抓皺細節，恰好把女性曲線修飾得更自然，沒有過多切割，反而靠面料本身的流動感取勝。

關鍵字：

Jennie, 時代雜誌, 紅毯造型, SCHIAPARELLI, DakotaJohnson

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