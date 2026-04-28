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香港話題輕奢包Cafuné在台快閃！極簡馬鞍包首亮相、幽苔綠新色必收

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記者鮑璿安／綜合報導

對於喜愛小眾包款的民眾，香港輕奢品牌 Cafuné絕對是不可錯過的亮點，此次品牌於台北 SOGO 忠孝館開出期間限定店，除了把經典包款一次帶進現場，更首度在台完整展示 2026 春夏系列，洋溢靜奢風格的馬鞍包新作也是矚目焦點，從空間到色彩都圍繞「夏日台北」展開，即日起至6月30日前一定要來逛逛。

▲▼ Cafuné 。（圖／品牌提供）

▲▼ Cafuné 。（圖／品牌提供）

▲▼ Cafuné 。（圖／品牌提供）

▲ Cafuné期間快閃店進駐台北 SOGO 忠孝館，迎來首次在台亮相的 Basalt 馬鞍包。（圖／品牌提供）

快閃店店裝以米色石紋、木質櫃體與發光品牌標誌打造出安靜卻有層次的氛圍，呼應 Cafuné 一貫低調、細膩的設計語言。這次最值得鎖定的新作之一，是首度在台亮相的 Basalt 馬鞍包。靈感來自天然玄武岩，最大亮點落在品牌特別開發的 Basalt 金屬鎖扣，將岩石切面與不規則紋理轉化成更圓潤精緻的五金細節，讓整體看起來既有自然原始感，又保留都會包款需要的俐落度。包身以頂級義大利小牛皮製成，輪廓重新詮釋傳統馬鞍包的貼身線條，搭配可自由調節的肩帶，肩背、斜背都很合理。

▲▼ Cafuné 。（圖／品牌提供）

▲全新晨露藍色 Medium Stance 及 Stance Wallet 。（圖／品牌提供）

▲▼ Cafuné 。（圖／品牌提供）

▲全新幽苔綠色 Drop Duffel 及 Mini Drop Duffel 。（圖／品牌提供）

品牌經典系列這回也換上更有季節感的新色，Medium Stance 與 Stance Wallet 推出清透柔和的「晨露藍」，以建築感梯形輪廓搭配招牌 C-Lock 金屬扣，讓都會感線條多了一點輕盈氣息；而 Drop Duffel 與 Mini Drop Duffel 則換上沉靜百搭的「幽苔綠」，比黑色更柔和，卻一樣耐看。尤其 Mini Drop Duffel 還加入可拆式鏈條，能在腋下包、斜背包、手提包與手腕包之間切換，對喜歡一包多用的人特別有吸引力。

▲▼ Cafuné 。（圖／品牌提供）

▲延續摺紙靈感的 Ori Shoulder Bag 。（圖／品牌提供）

▲▼ Cafuné 。（圖／品牌提供）

▲迷你 Asra 漫遊包 輕巧登場。（圖／品牌提供）

另一個不能漏看的，是延續摺紙靈感的 Ori Shoulder Bag 與全新 Mini Asra 漫遊包。前者以 East-West 長型包身結合摺皺線條、葉形結飾與圓管提把，把 Origami 結構感做得更柔和；後者則把 Asra Boston 的幾何輪廓縮小，並首度加入 Lune 金色新月鏈條，讓整體更像珠寶化的日常包款。

同場加映

▲▼ 包款綜合。（圖／品牌提供）

▲▼ 包款綜合。（圖／品牌提供）

▲TORY BURCH則請到品牌代言人宋雨琦演繹2026春夏系列包款。（圖／品牌提供）

TORY BURCH則請到品牌代言人宋雨琦演繹2026春夏系列，畫面中她以針織上衣與裙裝造型搭配Charlie肩背包，營造柔和且帶點復古感的都會氣質，包型線條俐落卻不失女性柔美。Charlie系列主打結構與版型平衡，本季延伸抽繩設計增加造型變化。另一套造型則搭配Romy水桶包，透過輕盈包身與寬敞容量，呼應她自在穿梭城市的節奏。Romy採用柔軟荔枝皮革，內部配置拉鍊口袋，兼顧收納與實用性，讓整體穿搭在精緻與隨性之間取得平衡。

關鍵字：

輕奢包, 快閃店, 馬鞍包, 台北SOGO, 2026春夏

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