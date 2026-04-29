無酒精香氛推薦！MFK柯奇純淨之水、YSL裸膚之水散發若有似無的原生體香

▲無酒精香氛推薦。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

妳是否也發現，現在的用香趨勢正悄悄改變？比起過去強調穿透力的酒精香水，現在有越來越多香民開始追求「無酒精香氛」那種如露水般輕盈、無負擔的純淨質感。少了酒精帶來的刺激與乾燥感，水基底香氛透過創新的微乳化科技，讓香氣能更細膩地與肌膚、髮絲融合。不論是為了與孩子共享甜美回憶，還是追求邊噴香水邊養膚的極致呵護，無酒精香氛正以一種更親密、更貼近自然的姿態，為我們的感官世界開啟更溫柔的篇章。

無酒精香氛推薦：Maison Francis Kurkdjian 柯奇純淨之水

Maison Francis Kurkdjian的美食調作品柯奇淡香精自推出後便備受好評，而品牌更進一步推出首款無酒精香氛柯奇純淨之水，開啟了香氛世界更純淨、感性的篇章。少了酒精的揮發張力，這款作品多了一份貼近肌膚的溫潤質感，將原本經典的香調轉化為水基底版本。它保留了標誌性的水果糖氣息，彷彿從童年糖果盒中拾起的甜美記憶，卻以更柔和透明的方式包覆肌膚。

▲柯奇淡香精 全新輕盈容量35ml登場。Maison Francis Kurkdjian 柯奇淡香精 35ml／5,400元、70ml／8,400元。（圖／廖怡婷攝、品牌提供）



這款純淨之水讓香氣化作一層細膩光暈，輕柔環繞在身側，留下微帶氣泡感的歡快尾韻。這不僅是為三歲以上孩童溫柔開啟嗅覺世界的入門之作，對於許多因育兒而減少噴香水頻率的媽媽來說，更是溫和且令人安心的選擇。不分年齡，這份若有似無的甜美都能讓大人們重拾童心，以更輕盈、無負擔的姿態擁抱生活，自在演繹屬於自己的質感氛圍。

▲Maison Francis Kurkdjian 柯奇純淨之水 70ml／5,900元（圖／廖怡婷攝、品牌提供）



無酒精香氛推薦：嬌蘭 花草水語潤膚珍珠淡香精

採用全球首創微晶珍珠科技的首款養膚級香氛，將高濃度香氛精華封存於微晶珍珠中；無酒精水基底香氛創造前所未有的香氛與養膚體驗。花草水語潤膚珍珠淡香精推出三款香調：漫天繁花、晨霧玫瑰及琢白岩蘭，將花草水語系列三款經典熱賣香氛結合養膚效果，輕柔按摩於肌膚，香氣立即綻放，瞬間保濕肌膚、香氣持久馥郁，形成如第二層肌膚般的香氛薄紗。其中漫天繁花與晨霧玫瑰兩款外觀都是充滿夢幻少女心的粉紅色，讓人一眼看了就愛上，每天使用都有好心情，還可以用在頭髮上變髮香。

▲嬌蘭 花草水語潤膚珍珠淡香精 125ml／6,450元。（圖／品牌提供）

無酒精香氛推薦：YSL 自由不羈裸膚之水

YSL推出首款僅以花與水打造的自由不羈裸膚之水，透過專利無酒精配方保留最原始的花卉香氣。萃取自奧里卡花園的仲夏橙花，交織明亮柑橘與柔順薰衣草，更特別添加珍稀橙花精粹保濕成分，讓香氣在肌膚綻放的同時保有柔膚亮澤。清新的地中海度假感氛圍，讓妳晨間醒來噴灑時，一整天都像在陽光下輕快起舞。

▲YSL 自由不羈裸膚之水 50ml／4,950元、90ml／6,800元。（圖／品牌提供）

無酒精香氛推薦：EX NIHILO 純淨年代淡香精

法式前衛品牌EX NIHILO推出首款無酒精作品純淨年代淡香精，運用獨家水基底微乳化技術，大幅提升了無酒精香水的持香度與層次感。香氣以多汁的西洋梨與充滿綠意的法國無花果為主軸，前調的粉紅胡椒開啟明亮氛圍，後調則以溫潤的澳洲檀木與麝香收尾。這款作品讓敏感肌也能安心體驗香氛美感，為自己與摯愛創造共有的純淨記憶。

▲EX NIHILO 純淨年代淡香精 100ML／9,800元。（圖／品牌提供）

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