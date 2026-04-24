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亞洲首富妻一件紗麗做兩年　精緻圖騰宣揚印度文化

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▲▼ 妮塔安巴尼 。（圖／翻攝IG）

▲妮塔安巴尼出席TIME 100峰會時穿耗時近兩年才完工的非凡手工織造紗麗，宣揚印度時尚。（圖／翻攝relianceupdates IG）

記者陳雅韻／台北報導

亞洲首富、印度信實工業集團董事長穆克什安巴尼（Mukesh Ambani）妻子妮塔安巴尼（Nita Mukesh Ambani）在上流社會相當活躍，她也積極走向國際舞台宣揚家鄉文化與藝術，更大舉推薦優秀人才。近日她到紐約參加《時代雜誌》（Time）「百大全球最具影響力人物」（Time 100）峰會與晚宴，即穿印度傳統紗麗配頂級珠寶亮相，當中一件紗麗耗時近兩年才完工，無比精緻的工藝展示印度的紡織實力。

▲▼ 妮塔安巴尼 。（圖／翻攝IG）

▲妮塔安巴尼搭配三股式珍珠串鍊與祖母綠鑽石戒指、耳環。（圖／翻攝relianceupdates IG）

於Time 100峰會中，妮塔安巴尼選擇了一件來自西孟加拉邦的meenakari Jamdani「部落傳說」（Tribal Lore）奶油色調紗麗，由 Padma Shri 獎得主 Biren Kumar Basak在紡織重鎮Phulia精心織成，層疊著部落圖騰、儀式敘事，以及象徵繁榮與好運的吉祥魚紋邊緣，而披肩詳細描繪人物、動物、枝葉和儀式場景，相當精緻。

▲▼ 妮塔安巴尼 。（圖／翻攝IG）

▲妮塔安巴尼於晚宴換上珍珠頸鍊與巨鑽珍珠耳環。（圖／翻攝relianceupdates IG）

身為赫赫有名的珠寶收藏家，妮塔安巴尼當天搭配一條三股式珍珠項鍊，搭配重量級祖母綠與鑽石耳環和戒指；另一套出席晚宴造型，她換戴上珍珠頸鍊，以及鑲嵌巨鑽的珍珠耳環，氣勢非凡。

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關鍵字：

妮塔安巴尼, 亞洲首富妻

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