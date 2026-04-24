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山下智久到台灣了！背Dior大包「機場穿搭帥度拉滿」　今晚現身台北101

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記者鮑璿安／綜合報導

日本男星山下智久今（24日）自日本飛抵台北松山機場，身為「不老男神」的他魅力十足，早有大批死忠粉絲守候，一下機的造型也立刻成為關注焦點。這次山下智久走的是一貫擅長的低調鬆弛路線，以深灰色針織上衣搭配寬鬆丹寧褲，整體色調簡潔乾淨。而他晚間將出席台北101的Dior 2026 秋季系列期間限定店活動，勢必引發轟動。

▲▼ 山下智久 。（圖／品牌提供）

▲▼ 山下智久 。（圖／品牌提供）

▲山下智久整套穿搭最吸睛的細節，落在肩上的 Dior Granville 黑色大型包款 。（圖／品牌提供）

▲▼ 山下智久 。（圖／品牌提供）

山下智久整套穿搭最吸睛的細節，落在肩上的 Dior Granville 黑色大型包款，這款由 Jonathan Anderson 為 Dior 操刀設計的包款，以現代俐落輪廓重新演繹品牌標誌性元素，包身融入經典 Cannage 籐格紋，低調中依舊保有高辨識度。黑色皮革搭配寬版背帶，讓整體看起來更有份量感，也剛好替山下智久這身偏休閒的機場造型，補上一筆精緻而成熟的時裝氣息。再用卡其色漁夫帽增添幾分輕鬆隨性，山下智久見到在機場守候的粉絲們，也特別脫下口罩和帽子打招呼，展現滿滿的親和力。

Dior 2026 秋季系列期間限定店活動預計於24日傍晚六點登場，屆時不光是山下智久，小S大女兒Elly、楊祐寧老婆Melinda（王詠穎）都將陸續現身，可以說是星光熠熠。而山下智久也會有主持人提問環節，分享他此次來台的心得，《ET FASHION》也將在現場直擊活動亮點，帶給大家最新報導。

▲chanel。（圖／翻攝自官網）

同時，為營造更沉浸式的夏日體驗，CHANEL COCO BEACH 台北快閃店地點選在華山1914文化創意產業園區西二館，自4月24日正式開幕，整體活動不只延續 COCO BEACH 系列自在、明亮又帶點海岸風情的度假想像，也讓香奈兒少見地以更貼近日常的方式，和粉絲玩出互動感。品牌驚喜推出期間限定免費LINE貼圖，結合小丑魚、螃蟹、海星等海洋元素，整組貼圖又萌又時髦，完全讓人秒想下載。

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關鍵字：

山下智久, Dior, 台北松山, 時尚穿搭, 明星活動

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