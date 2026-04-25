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防堵「錸金」以假亂真　真金不怕火煉、必備專業儀器

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▲▼ 黃金 。（圖／CFP）

▲金價波動吸引投資族進場。（圖／CFP，此為情境配圖與當事無關）

記者陳雅韻／台北報導

金價市場波動，許多消費者帶著「舊金」到銀樓賣賺價差或換「新金」，但一驗之後才發現純度不足失望而歸，日前還有銀樓業者遇到不肖之徒拿「錸金」或內藏其他金屬的「金包銀三明治」進行詐騙。為了讓買賣雙方都滿意，謹慎的驗金步驟不可少。

其中最難發現有詐、曾騙過專業銀樓的「錸金」，是合成與黃金外觀極為相似的錸，由於兩者色澤相似肉眼難辨，其密度也與金相近，連火燒測試都可能失靈，，若持續燒烤表面的錸會氧化出現白色點狀物或變黑，最保險的做法是倚靠X射線螢光光譜儀（XRF）方能測出金屬成分百分比，已有不少銀樓引進專業設備保障自己與客人。另一方便辨識真金與錸金是硬度測試，錸金硬度較黃金高許多，較軟的黃金指甲一刮便會留下痕跡。

▲▼ 黃金 。（圖／CFP）

▲鎮金店提供舊金換新金服務，舊金必須經過「過火」驗金。（圖／鎮金店提供）

消費者到銀樓賣舊金，雙方交易的第一步驟就是為黃金秤重，談妥價格後便由店家進行檢驗，首先需「剪金」將金飾剪開，先以肉眼確認從裡而外的成色確認不是「三明治」；再「過火」驗證黃金純度以驗證「真金不怕火煉」，更謹慎則是交由專業儀器判斷成色，讓買賣雙方都安心。消費者避免買到假金方法無他，避免異於市場價格商品、選擇信譽商家、索取發票，讓每一件金飾或條塊收藏都有保障。

►選購金條掌握3原則防踩雷　認明原廠索保卡、發票

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關鍵字：

黃金, 錸金

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