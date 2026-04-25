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蠟黃肌救星來了！紫色妝前乳一抹提亮，底妝乾淨感直接拉滿

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記者曾怡嘉／台北報導

底妝想要乾淨服貼，妝前打底往往是關鍵一步。針對亞洲肌膚常見的蠟黃、暗沉與毛孔紋理問題，PONY EFFECT與i’m meme都把「校色、防曬、持妝」加入妝前產品，讓日常上妝更省時。

▲▼妝前乳。（圖／品牌提供）

#PONY EFFECT水透嫩妝前防護乳推柔光紫新色

PONY EFFECT 2024年推出的水透嫩妝前防護乳主打快速提亮、柔焦毛孔瑕疵，並搭配高防曬規格與持妝訴求，開賣後累積不少討論度。今年品牌再推出全新「水透嫩妝前防護乳（柔光紫）」，鎖定台灣女孩常見的蠟黃膚色問題，以柔光紫色調幫助中和泛黃感，讓膚色看起來更均勻明亮。

▲▼妝前乳。（圖／品牌提供）

▲PONY EFFECT 透嫩妝前防護乳 柔光紫，40ml，950元。

▲▼妝前乳。（圖／品牌提供）

搭載專利獨家AI持妝粉體與特調科技，訴求一抹修飾毛孔紋理，同時具備防水抗汗力與SPF50+ PA++++防曬係數。質地則走水感、不黏膩路線，適合作為底妝前的第一層打底，兼顧校色、柔焦、保濕與貼妝。

▲▼妝前乳。（圖／品牌提供）

▲I'm meme 我愛超能水凝防曬乳，40ml，各390元。

#I’m meme我愛超能水凝防曬乳主打懶人多效合一

I'm meme全新「我愛超能水凝防曬乳」則以韓國直送專業校色科技為主打，結合妝前、保濕、防曬、持妝4大訴求，鎖定早八學生與上班族等想快速完成妝前步驟的人，新品推出「嫩粉」與「淨紫」兩款色選，可依膚況需求挑選。

▲▼妝前乳。（圖／品牌提供）

其中「淨紫」主打修飾蠟黃與暗沉，打造較輕盈的水光透明感；「嫩粉」則著重修飾疲態與暗沉，讓膚色呈現較粉嫩、乾淨的妝感。防曬規格同樣為SPF50+ PA++++，可協助阻擋UVA／UVB，並加入維他命E、B3、保濕精萃、積雪草PDRN與花草植萃複合物等養膚級成分，搭配水潤果凍質地，降低妝前厚重黏膩感。

關鍵字：

底妝, 防曬, 校色, 持妝, 蠟黃

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