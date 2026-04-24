新光三越拿下台北車站不為賺錢　專家揭百貨霸主幕後盤算

▲台北車站每日有60萬人次進出，是台北人朝最洶湧的熱點。（圖／記者李姿慧攝）

記者蔡惠如／綜合報導

台北車站商場 8 搶 1 的激烈經營權爭奪戰，4／23 傳出由新光三越以些微差距，擊敗經營 20 年的微風，取得未來 15 年經營權與 8 年優先續約權， 新光三越僅低調回應「感謝各界關心。」而台鐵則表示因廠商有異議，目前暫緩公告。有 30 年賣場經營百貨高層透露，新光三越這步棋有件事情比「賺錢」更重要，拿下台北車站有助於他們今後至少 10 年的版圖佈局。

▲台北車站商場對外公告招商，吸引8間業者前往競標。（圖／記者周湘芸攝）

台鐵近日召開評選會議，被視為「國家門面」的台北車站商場經營權由新光三越奪下，憑藉百貨經營優勢與具體的硬體改建計畫勝出，擊敗現行經營者微風，以及統一、誠品、潤泰、京站、新東陽、澎坊免稅商店、JR東日本，拿下至少15年的商場經營權。結果公布後有些業界人士確實驚訝，但其實有跡可循。

賣場一位資深的高層人員表示：「新光三越不能算『黑馬』，他們絕對有本錢，只是低調行事。」

在台擁有 16 間分店的新光三越，是台灣最大的連鎖百貨體系，去年旗下全台店王台中中港店發生氣爆停業 226 天，全年總業績仍達到 830 億元，仍是全台百貨冠軍，在台北車站商場的搶親大戲中，比起微風對外表示勢在必得的氣勢，以及統一積極闡述「預算無上限」的決心，新光三越確實低調不少，但相較於統一的喊出的 10 億投資金額，新光三越也是 10 億元，且透過優秀提案打動台鐵，便知道新光三越的決心不小於其他競爭者。

▲新光三越佈局未歇，台南去年增加新據點小北門店，傳今年中將處置台南中山店，此圖為台南新天地。（圖／記者姜國輝攝）

新光三越這麼想拿下台北車站商場，首先當然是可以跟旗下的站前店做效益加成，但沒有這麼簡單，台鐵開出的一年 50 億元年收，或許在精品林立的信義計劃區不難，但在主要由生活類別消費構成的台北車站商場，雖然每日人流達到 60 萬人次，賣場的業績絕對有固定基本盤，但台北車站賣場面積才約 3000 多坪，要達到 50 億元的坪效，以現在來看根本像天方夜譚一樣，沒這麼容易達成。

業界分析，拿下台北車站賣場經營權，「賺錢」絕對不是新光三越的唯一考量，日後的佈局才是最重要，新光三越在台北車站商圈僅有一個站前店，對他們來說這是絕對不夠的，關鍵字就是：「台北車站商圈正在改變」。

3000 坪的台北車站賣場在百貨而言真的不大，但它卻在一個關鍵位置，包括它能連動站前店之外，從沿著北捷往台北車站開發的線形公園，將來會成為一個廊帶，他們可直接從台北車站串聯到新光三越南西的兩個館，成為一個帶狀的消費圈，這會成為新光三越之後 10 年到 15 年的發展方案。加上雙子星也會在 4、5 年後到位，顯示台北車站商圈是在改變、有發展性的。

其他百貨其實都沒有這樣的條件，拿下台北車站商場對其他競爭者可能僅是「另一個據點」，但新光三越卻可以將它發展成一個帶狀的消費場域，與其他賣場的思考與佈局模式完全不同，這就是為何新光三越態度低調、卻絕對要拿到手的重點。