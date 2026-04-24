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台北車站商場經營權「為何新光三越出線？」　業界歸納3原因

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▲▼新光三越台南中山店驚傳將熄燈。（圖／翻攝新光三越台南中山店粉絲團）

▲新光三越傳拿下台北車站商場經營權。（圖／翻攝新光三越台南中山店粉絲團）

記者蔡惠如／綜合報導

實體賣場競爭激烈，台北車站商場在微風經營 20 年後，傳出 7 月經營權易主由新光三越拿下，台灣百貨龍頭如何打敗最熟悉台鐵的微風、以及在日稱霸各交通據點的 JR 東日本？業界表示以 3 個原因來看，其實新光三越的「平均分數」是最有實力的。

20 年前台北車站二樓賣場「金華百貨」無人問津，微風接手後進行改造，業績蒸蒸日上，重新招標競爭激烈，通路龍頭幾乎全到了，連 JR 東日本也來競標，台北車站每日進出人次約 60 萬，商場年營收估計高達 30 億元，被業界視為極具收益價值的「金雞母」，然而雖然競爭者眾，據悉真正落入評審心中名單的僅有 3 間，包括新光三越、微風與 JR 東日本。

業界表示，台鐵是公營機構，他的概念跟考量與一般業者不同，除了賺錢之外，如何改造台北車站、打造一個新面貌才是他們真正想要做的事。

全台沒有一個地方跟台北車站一樣，它不僅是國家門面，還是一個已經深度發展的區域，周邊商場林立，還有共構延伸與商店街，雖然台鐵開出一年營收 50 億元的條件門檻很高，但這樣的人潮量絕對有它的基本盤。現在相信每個百貨商場來做都不會差到哪去，重點是在於「要把台北車站打造成什麼面貌」。

其評選會議是參考申請者與相關實績經驗、修建計畫、營運計畫與財務計畫、創意及回饋計畫，合計共 6 大項評分項目。投資金額與權利金在內的財務計畫，其實只占評選總分的 20%，賺錢其實不是最主要考量。新光三越深知台鐵在乎的是什麼，以 2 個重點「精緻裝修、提升服務」，加上比其他業者更完整、立體的修建計劃出線，差距跟微風僅在伯仲之間。

但業界也表示，微風已經經營台北車站商場 20 年了，雖然感覺具有長期合作的優勢，但也多少會讓人覺得標到之後「可能改變的幅度有限」，也是個雙面刃。雖然 JR 東日本應該會比新光三越更有新鮮感，但投資額確實也比新光三越低，如果用平均分來算，新光三越掌握的資源、投資額與完整計劃 3 方面，確實是最有實力的選項。

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