山下智久來台先逛Dior限定店「露胸肌超帥」　小S愛女Elly想送黛妃包給媽媽

記者鮑璿安／台北報導

Dior 2026秋季系列期間限定店選址於台北 101 四樓都會廣場登場，今24日特別邀請日本男星山下智久站台，他身穿深V西裝，一出場就以招牌溫柔氣場掀起尖叫聲，他透露自己平常沒什麼時間逛街，這次特別期待能好好看看Dior快閃店，「若有空也想去夜市吃美食，感受台灣自在又做自己的生活氛圍」。





▲日本演員山下智久閃耀Dior 2026秋季系列期間限定店 。（圖／記者黃克翔攝）



山下智久也提到，自己對 Dior 的印象就是一種「從一而終」的精神，這種長久堅持品牌信念的態度，正是他很想學習的地方。他坦言每次來到台北都能感受到滿滿熱情，這回更是第一次來到台北101，直呼「很輝煌、很厲害」。





▲許曦文Elly大讚 Lady Dior 非常百搭。（圖／記者黃克翔攝）





▲Melinda 以中性襯衫搭配西裝褲現身，認為自己的穿衣哲學就是舒適自在。（圖／記者黃克翔攝）



同場還有小S大女兒Elly助陣，今天的造型走優雅乾淨路線，細節則藏有設計師鍾愛的蝴蝶結元素，連包款上都有巧思，讓她對 Dior 少女感十足的法式風格印象深刻，也大讚 Lady Dior 非常百搭，無論喝下午茶或日常逛街都很適合；若要替自己和媽媽、妹妹挑選母女包，她也笑說還是會選這款Lady Dior，只是會依照每個人的個性搭配不同顏色。Melinda 以中性襯衫搭配西裝褲現身，認為自己的穿衣哲學就是了解身材、選擇舒服且真正喜歡的單品，穿起來才會自在。而她最近最喜歡的，正是裝飾標誌性Médaillon徽章的鞋履和包款，直言都很想入手。

Dior於 2026 年 4 月 24 日至 5 月 22 日在台北101四樓都會廣場打造秋季期間限定店，空間呼應品牌鍾愛的凡爾賽宮歷史氛圍，以綠、藍色調鋪陳沉浸式場景，當中最可愛的元素莫過於立體蛋糕裝飾，再現昔日法國皇后瑪麗安東尼的甜點時光。店內同步展出 2026 秋季系列男女裝、包款、鞋履與配件，經典包款Lady Dior（黛妃包）以創意總監 Jonathan Anderson的創意視角進行改寫，裝點蝴蝶結元素進化；而Book Tote 也被寫上女演員Marlene Dietrich 的名言「No Dior, No Dietrich!」，象徵Dior無可取代的地位。此外，Jonathan Anderson 也將Dior Médaillon徽標注入鞋款、包款和配件上，帶來復古經典和俏皮兼容的樣貌。

同時，為營造更沉浸式的夏日體驗，CHANEL COCO BEACH 台北快閃店地點選在華山1914文化創意產業園區西二館，自4月24日正式開幕，整體活動不只延續 COCO BEACH 系列自在、明亮又帶點海岸風情的度假想像，也讓香奈兒少見地以更貼近日常的方式，和粉絲玩出互動感。品牌驚喜推出期間限定免費LINE貼圖，結合小丑魚、螃蟹、海星等海洋元素，整組貼圖又萌又時髦，完全讓人秒想下載。

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