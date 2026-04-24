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IKEA「睡覺曬娃包」有夠可愛只送不賣　網：太可惡了這樣會想買

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▲IKEA推出超生火的「集娃娃包」集點活動。（圖／品牌提供）

▲IKEA推出超生火的「集娃娃包」集點活動。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

各位娃爸娃媽們注意了，大家的寶貝終於有專屬「小床」能睡啦！IKEA 看準時下最夯的曬娃風潮，即日起推出超犯規的「集娃娃包」，把大家熟悉的被套組直接等比例縮小，變成超級療癒的隨身娃包（真的很會）！讓心愛的公仔「蓋被被」一起出門，消費滿額集點換、只送不賣，還能加碼送抵用券，真的讓人很想大喊：「我的荷包準備好了！」

▲IKEA推出超生火的「集娃娃包」集點活動。（圖／品牌提供）

家具之王 IKEA 竟然把人氣的 DOFTAKLEJA 被套組縮小，放入透明包包變成「造型娃包」，裡頭玄機就是附贈迷你的可拆式枕頭跟棉被，直接幫你的娃打造出一張夢幻的隨身小床 。不管是喜歡經典的 IKEA 小動物，還是私人收藏的各種公仔角色，放進去就像是在舒服的小窩裡補眠，那個露出頭的畫面簡直可愛到不行 ！

▲IKEA推出超生火的「集娃娃包」集點活動。（圖／品牌提供）

包包背面特別設計了貼心的卡套空間 ，不管是放娃娃的吊牌、心儀的小卡，甚至是通勤必備的交通卡都超方便 。把它掛在隨身包包上出門，不僅能讓大家看到你的心頭好，通勤刷卡時也更添儀式感，隨時開啟你的曬娃日常。難怪有網友留言表示：「太可惡了這樣我會很想去 IKEA 買爆！」

▲IKEA推出超生火的「集娃娃包」集點活動。（圖／品牌提供）

IKEA表示，即起至 8／16 期間，升級為 IKEA 數位宜家卡會員，店內消費 1 元即可累積 1 點， 集滿 1,000 點可兌換「集娃娃包」、集滿 6,000 點除曬娃包之外，還能再領 300 元家具家飾抵用券，線上購物也適用。

▲IKEA推出超生火的「集娃娃包」集點活動。（圖／品牌提供）

近期除 IKEA「集娃娃包」集點活動造成討論，貴婦百貨 BELLAVITA 也推出滿額集點送贈品，其中以 1,000 點更換的「絹絲谷東方美人乳酪蛋糕」與網紅藍亦明聯名款，連藍亦明本人都發脆表示「要消費30萬才可以兌換，連我自己都換不起」、「貴婦百貨不是我能理解的世界」，造成討論，下方也有網友逗趣留言「直接買蛋糕不好嗎」、「只好買一個體會一下當貴婦的感覺」、「貴婦的生活，集點換蛋糕。樸實無華，就是這麼簡單」。

關鍵字：

IKEA造型娃包, 宜家卡, 集點活動, 曬娃, DOFTAKLEJA, 娃娃配件

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