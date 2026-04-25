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營養師曝「玩皮克敏」健康好處　運動前後這樣吃更有效

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▲▼玩皮克敏健康好處。（圖／Unsplash）

▲不少民眾因為玩皮克敏而愛上走路。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

療癒系步行遊戲《Pikmin Bloom》近期在台灣掀起討論，營養師高敏敏提醒，健康不一定要靠高強度運動，找到願意每天持續的習慣，才是讓身體慢慢改變的關鍵。透過種花、收集角色與步行任務，把走路變成遊戲的一部分。

#多走一點，對情緒與健康都有幫助

高敏敏指出，走路不只是消耗熱量，對身心狀態也有幫助。透過遊戲機制增加走路動機，活動量提升後，壓力與焦慮感也可能跟著穩定；戶外活動搭配感官刺激，也能讓大腦維持活躍。她也提到，每天4000步就有基礎保護力，7000至8000步則是較理想的健康區間。對剛開始培養運動習慣的人來說，不必一開始就追求高強度訓練，願意每天持續多走一點，就是很好的起點。

▲▼玩皮克敏健康好處。（圖／Unsplash）

#出門前30分鐘：先補好消化碳水

很多人習慣空腹出門走路，但若走比較久，可能出現頭暈、沒力氣或越走越餓的狀況。高敏敏建議，出門前30分鐘可以簡單補充好消化的碳水，讓身體有穩定能量。

可選擇香蕉加無糖優格、地瓜加一點堅果，或無糖豆漿搭配小餅乾。這一餐不用吃太多，重點是避免空腹不適，也不要選太油膩、太甜或份量過大的食物，以免走路時腸胃不舒服。

▲▼玩皮克敏健康好處。（圖／Unsplash）

走完60分鐘內：蛋白質、纖維、一點碳水

走完後的補充也很重要。高敏敏建議，可掌握「蛋白質＋纖維＋一點碳水」原則，幫助身體修復，也比較不容易因為太餓而暴食。

像是湯麵搭配滷蛋與燙青菜、沙拉加蛋和地瓜、少量飯配蒸魚與青菜，或蛋白質搭配蔬菜湯，都是相對容易執行的選擇。對上班族、學生或平常沒時間備餐的人來說，只要把餐點組合調整一下，就能讓運動後補充更均衡。

▲▼營養師曝「玩皮克敏」健康好處　 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#遊戲是輔助，健康仍要循序漸進

步行遊戲可以幫助增加活動量，但仍不建議把它視為治療憂鬱、失智或疾病的方式。若本身有心血管疾病、糖尿病、膝蓋不適、暈眩或特殊飲食控制需求，開始增加步數前，建議先依個人狀況調整強度，必要時諮詢醫師或營養師。

關鍵字：

標籤:步行遊戲, 健康飲食, 每日步數, 運動習慣, 營養補充

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