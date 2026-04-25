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Sana紅毯美成真人洋娃娃！穿訂製百褶禮服現身《Prada的惡魔2》首映

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記者鮑璿安／綜合報導

TWICE 成員 Sana 這回出席《穿著Prada的惡魔2》日本首映，一身訂製 Prada 禮服登場，幾乎是走上紅毯的瞬間就把所有目光吸走。她選穿一襲草莓紅色百褶 sablé 絲質洋裝，色彩飽和卻不俗氣，在燈光下更顯得膚色白到發亮，整體氣場介於甜美與華麗之間，讓人忍不住多看幾眼。

▲▼ sana 。（圖／品牌提供）

▲TWICE 成員 Sana 這回出席《穿著Prada的惡魔2》日本首映，一身訂製 Prada 禮服登場 。（圖／品牌提供）

這套禮服最迷人的地方，在於它沒有過度堆疊裝飾，卻靠剪裁與材質本身把高級感做得非常完整。上半身以俐落無袖輪廓勾勒出乾淨線條，腰線以下則一路傾瀉成細緻百褶長裙，隨著步伐自然流動，讓整件洋裝像被注入空氣感一樣輕盈，讓 Sana 原本就纖細的身形顯得更加修長。從正面看是極簡優雅，轉到背面又藏有緞帶蝴蝶結點綴，替整體多加了一點少女氣息，這種前簡後美的反差，也很符合 Prada 一貫低調卻精準的時裝語言。

Sana 也提到，自己第一眼看到這件洋裝時，就立刻被極具 Prada 特色的鮮明色彩吸引，並認為這個色調完美呼應《穿著Prada的惡魔2》的氛圍。Sana 也延續了禮服本身的乾淨感，將長髮整理成柔順大波浪，妝容則聚焦在透亮底妝與溫柔眼神，讓整體視覺維持在很精緻、但不過度強勢的狀態。

▲▼ sana 。（圖／品牌提供）

▲▼ sana 。（圖／品牌提供）

▲▼ sana 。（圖／品牌提供）

同時，Sana 以全新形象演繹 Polo Ralph Lauren 2026 春夏「Polo Play」系列包款，以地中海為靈感的清新視覺，將陽光、海岸與度假氛圍融入設計語彙，包款以柔軟皮革與輕盈輪廓打造，線條簡約卻充滿活力，標誌性小馬刺繡低調點綴，搭配亮眼色彩，展現輕鬆卻精緻的春夏風格。

關鍵字：

TWICE, Sana, Prada, 紅毯造型, 穿著Prada的惡魔2

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