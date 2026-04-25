fb ig video search mobile ETtoday

Bella Hadid、劉雯躺進城市沙灘！Prada夏日新款腋下包和草編托特都欠買

>

記者鮑璿安／綜合報導

PRADA 最新 Days of Summer 2026 夏日系列形象廣告，直接把「城市沙灘」拍成一種極有辨識度的高級時裝場景。這回由 Bella Hadid、Damson Idris、Louis Partridge 與劉雯共同演繹，在沙地、高樓與留白畫面之間，構築出介於現實與海市蜃樓之間的視覺張力。

▲▼ prada 。（圖／品牌提供）

▲▼ prada 。（圖／品牌提供）

▲▼ prada 。（圖／品牌提供）

▲由 Bella Hadid、劉雯、Louis Partridge 共同演繹PRADA 最新 Days of Summer 2026 夏日系列形象廣告 。（圖／品牌提供）

PRADA 一向很擅長處理反差感，而這一季最迷人的地方，正是把海灘的鬆弛、都會的俐落，以及正式與休閒混搭的語言全部揉在一起，看起來輕盈，實際上細節滿滿。Bella Hadid 身穿白色無袖洋裝躺入沙地，整體造型乾淨到近乎沒有雜訊，視線自然落到手邊那只白色手提包。

包款延續 PRADA 擅長的結構感線條，正面以翻蓋、扣帶與皮革吊牌堆疊出帶點復古公事包輪廓的精緻感，卻又因為霧白色調與柔和皮質，少了距離感，多了夏日特有的輕盈。另一張由劉雯示範的草編托特包則走完全不同的路線，寬大包身搭配立體 PRADA MILANO 刺繡字樣，保留了度假包該有的隨性與容量感，但皮革吊飾與手把細節又把整體質感往上收得很好，讓它不只是海邊限定，而是能一路背進城市的那種實穿型主角。

以下看更多話題包款

▲celine 。（圖／品牌提供）

▲celine 。（圖／品牌提供）

▲HALFMOON SOFT TRIOMPHE柔軟亮澤羊皮革小型手袋，NT$87,000 。（圖／品牌提供）

▲celine 。（圖／品牌提供）

▲LUGGAGE粒面牛皮革小型手袋，NT$110,000。（圖／品牌提供）

▲celine 。（圖／品牌提供）

▲TEEN TRIOMPHE桑蠶絲及天然牛皮革手袋，NT$155,000 。（圖／品牌提供）

由創意總監Michael Rider掌舵的Celine 2026春夏系列，包款方面的大勢焦點，莫過於全新HALFMOON SOFT TRIOMPHE半月包，以圓弧輪廓和更加小巧的尺寸，呼應本季服裝中的柔和線條，絲滑皮革搭配金色Triomphe金屬細節，低調但有辨識度。第二款值得關注的是LUGGAGE粒面牛皮革小型手袋，經典外擴包身與結構感線條，是本季極簡風格中最實用的代表款。

關鍵字：

PRADA, 夏季系列, 時尚包款, 城市沙灘, BellaHadid

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

高敏感內耗星座Top 3！冠軍一句話都能反覆琢磨　最大的對手是自己　

高敏感內耗星座Top 3！冠軍一句話都能反覆琢磨　最大的對手是自己　

一趟旅行看清一個人！「5個地雷旅伴特點」別輕忽

一趟旅行看清一個人！「5個地雷旅伴特點」別輕忽

營養師曝「玩皮克敏」健康好處　運動前後這樣吃更有效

營養師曝「玩皮克敏」健康好處　運動前後這樣吃更有效

台北車站商場經營權「為何新光三越出線？」　業界歸納3原因 最會裝無害！「心機綠茶系」星座Top 3　冠軍一句話就讓人暈船 山下智久到台灣了！背Dior大包「機場穿搭帥度拉滿」　今晚現身台北101 蠟黃肌救星來了！紫色妝前乳一抹提亮，底妝乾淨感直接拉滿 新光三越拿下台北車站不為賺錢　專家揭百貨霸主幕後盤算 汶萊馬丁王子曬萌娃　王子妃媽媽裝全是一線精品 10句話教你轉換心情：「別讓別人的評價，偷走你的快樂」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面