Bella Hadid、劉雯躺進城市沙灘！Prada夏日新款腋下包和草編托特都欠買

記者鮑璿安／綜合報導

PRADA 最新 Days of Summer 2026 夏日系列形象廣告，直接把「城市沙灘」拍成一種極有辨識度的高級時裝場景。這回由 Bella Hadid、Damson Idris、Louis Partridge 與劉雯共同演繹，在沙地、高樓與留白畫面之間，構築出介於現實與海市蜃樓之間的視覺張力。





▲由 Bella Hadid、劉雯、Louis Partridge 共同演繹PRADA 最新 Days of Summer 2026 夏日系列形象廣告 。（圖／品牌提供）

PRADA 一向很擅長處理反差感，而這一季最迷人的地方，正是把海灘的鬆弛、都會的俐落，以及正式與休閒混搭的語言全部揉在一起，看起來輕盈，實際上細節滿滿。Bella Hadid 身穿白色無袖洋裝躺入沙地，整體造型乾淨到近乎沒有雜訊，視線自然落到手邊那只白色手提包。

包款延續 PRADA 擅長的結構感線條，正面以翻蓋、扣帶與皮革吊牌堆疊出帶點復古公事包輪廓的精緻感，卻又因為霧白色調與柔和皮質，少了距離感，多了夏日特有的輕盈。另一張由劉雯示範的草編托特包則走完全不同的路線，寬大包身搭配立體 PRADA MILANO 刺繡字樣，保留了度假包該有的隨性與容量感，但皮革吊飾與手把細節又把整體質感往上收得很好，讓它不只是海邊限定，而是能一路背進城市的那種實穿型主角。

以下看更多話題包款





▲HALFMOON SOFT TRIOMPHE柔軟亮澤羊皮革小型手袋，NT$87,000 。（圖／品牌提供）





▲LUGGAGE粒面牛皮革小型手袋，NT$110,000。（圖／品牌提供）





▲TEEN TRIOMPHE桑蠶絲及天然牛皮革手袋，NT$155,000 。（圖／品牌提供）

由創意總監Michael Rider掌舵的Celine 2026春夏系列，包款方面的大勢焦點，莫過於全新HALFMOON SOFT TRIOMPHE半月包，以圓弧輪廓和更加小巧的尺寸，呼應本季服裝中的柔和線條，絲滑皮革搭配金色Triomphe金屬細節，低調但有辨識度。第二款值得關注的是LUGGAGE粒面牛皮革小型手袋，經典外擴包身與結構感線條，是本季極簡風格中最實用的代表款。