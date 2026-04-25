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總被負能量拖垮？面對「消耗型朋友」先學會3招自保

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▲星座,占卜,個性。（圖／IG）

▲面對「消耗型朋友」先學會3招自保。（圖／IG）

記者鮑璿安／綜合報導

不是每個情緒低落的人都需要被貼上標籤，但現實裡確實有一種人，總在抱怨、反覆輸出焦慮，甚至把壞情緒不斷丟向身邊的人。相處久了，你可能會發現自己明明什麼都沒做，卻也跟著變得疲憊、煩躁，甚至開始懷疑是不是自己不夠體貼。其實，面對負能量的人，重點從來不是硬撐著當情緒垃圾桶，而是學會在關心別人的同時，也保護自己的狀態。

1. 對方是在抒發，還是在消耗你？

有些人只是偶爾需要傾聽，有些人則是習慣性把所有情緒丟給你，卻從不真正面對問題。前者是正常的人際支持，後者則容易演變成情緒消耗。當你每次和某個人聊完都特別累、特別悶，甚至開始抗拒接到對方訊息，就該提醒自己，這段互動可能早就不是單純陪伴，而是在不斷被抽走能量。先辨識關係本質，才知道該不該繼續投入。

2. 不要把別人的壞情緒全接住

很多人之所以容易被負能量影響，不是因為太脆弱，而是太習慣當那個「沒關係，我聽你說」的人。可是傾聽不是無上限供應，你可以安慰對方，也可以適時停下來。像是減少即時回覆、不要每一次都深聊，或直接表達「我現在沒有辦法接太多情緒」，這些都不是冷淡，而是健康界線。真正成熟的關係，應該容許彼此有分寸，而不是無止盡索取。

3. 把注意力拉回自己，別被對方節奏帶著走

遇到負能量很重的人，最怕的就是你開始被他影響，連自己的情緒都一起下沉。這時候最重要的，不是急著改變對方，而是趕快把自己拉回來。去散步、暫時離開對話、找讓你放鬆的人聊天，或回到原本的生活節奏，都是有效方法。你要記得，別人的世界可以混亂，但你的生活不必跟著失控。能量這件事，本來就該先留給自己。

關鍵字：

負能量, 情緒管理, 人際關係, 心理健康, 自我保護

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