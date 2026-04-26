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想讓對方回心轉意別做這三件事！情勒壓力只會讓關係更緊張

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記者李薇／台北報導　圖／jtbcdrama IG

在感情裡最讓人放不下的，往往不是愛得多深，而是對方轉身時的決絕。當一個人變得冷淡甚至絕情，很多人第一時間會想用更多努力去挽回，但往往越用力，關係反而越遠，其實，比起拼命追回，更重要的是避免踩到讓對方更加疏離的地雷，以下三件事，越早停止，越有機會讓關係出現轉機。

▲。（圖／IG）

1.過度糾纏與頻繁聯絡，只會加速對方逃離

當對方已經抽離情感，過多訊息、電話甚至突如其來的關心，只會讓他感到壓力倍增，這種「追著跑」的行為容易讓對方更確定離開的決定，反而拉遠距離，適度留白，讓彼此有空間冷靜，才有可能重新產生思考與懷念的空間。

2.不斷情緒勒索與翻舊帳，會讓關係更負面

用「你以前不是這樣」、「我為你付出那麼多」這類話語試圖喚回感情，看似合理，實際上卻是在加重對方心理負擔，甚至讓他更想逃避，情緒勒索只會讓關係停留在指責與壓力中，無法回到當初的輕鬆與好感。

3.一味討好與失去自我，反而降低吸引力

很多人在挽回時會過度迎合對方，改變自己所有習慣與原則，但這種失去自我的狀態，反而會讓對方覺得沒有魅力，甚至產生反感，真正有吸引力的關係，來自於穩定且有界線的個體，而不是無條件的迎合與犧牲。

關鍵字：

戀愛, 愛情, 感情

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