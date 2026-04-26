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鑽石級閃亮眼影太美、不用夾就有束感睫毛　放大雙眼必備彩妝好物

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

在整體妝容中，眼妝往往是最具關鍵性的存在，不僅能放大五官優勢，更能瞬間改變氣質與氛圍，從日常清新到派對魅惑，不同眼妝風格都能精準傳達個人風格，透過眼影層次、眼線勾勒與睫毛細節的搭配，不只讓雙眼更有神，也為整體妝容加分，展現出專屬於自己的迷人魅力，近期就有不少超厲害的眼妝單品，立刻來看一看。

＃BOBBI BROWN 極致鑽石水感眼影棒

▲BOBBI BROWN,媚比琳,YSL,眼影,彩妝,睫毛膏,。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

以極致閃耀的光澤BOBBI BROWN在5月推出極致鑽石水感眼影棒，獨特高水感凝凍科技，雖然是眼影但卻絲滑宛如精華棒一樣，超過55%的高保濕凝凍配方與紅藻萃取物，一抹就可以製造出波光粼粼的眼妝效果，不僅可以完美貼合眼周，更是能夠一整天完美不積線。

＃媚比琳 挺豐翹束感防水睫毛膏

▲BOBBI BROWN,媚比琳,YSL,眼影,彩妝,睫毛膏,。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

▲BOBBI BROWN,媚比琳,YSL,眼影,彩妝,睫毛膏,。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

延續年輕女孩最熱愛的束感睫毛，媚比琳打造全新挺豐翹束感防水睫毛膏，不需要使用鑷子將睫毛併攏抓出根根分明的效果，獨特首創3合1豐翹睫弧形刷可以直接刷出束感的睫毛妝效，連下睫毛都可以一支搞定，搭載24H持久豐翹曲線膏體一整天維持捲翹不暈染。

慶祝新品上市，凡購買挺豐翹束感防水睫毛膏，即可用99元加購飛天翹溫和瞬淨睫毛膏卸除液，活動期間凡購買全品項滿699元，可獲得品牌潮流隨手杯（1100ml）乙個，數量有限，送完為止。

＃YSL 時尚9色眼影盤#裸色時分

▲BOBBI BROWN,媚比琳,YSL,眼影,彩妝,睫毛膏,。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

簡直就是淡顏系妝容必備好物，YSL時尚9色眼影盤#裸色時分透過溫柔奶茶色，讓高級感眼妝一盤就可以擁有，沒有一顆是廢色的質地約會上班都百搭，細緻粉質可以打造出服貼感的自然放大妝效，包裝設計更是延續高級經典馬特拉斯V形皮革，將上妝也成為一種優雅的日常品味。

關鍵字：

BOBBI BROWN, 媚比琳, YSL, 眼影, 彩妝, 睫毛膏

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