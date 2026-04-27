fb ig video search mobile ETtoday

MFK首支無酒精香氛來了！棉花糖般的蓬鬆氛圍超迷人

>

記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

無酒精香水質地溫和，特別適合日常通勤、約會或長時間待在冷氣房等情境使用，不易刺激肌膚，也降低敏感風險。其氣味通常較柔和貼膚，不會過於濃烈，適合近距離互動時展現自然好感，更是能用於髮絲或衣物，提升整體清新感，近期就有不少無酒精的香氛上市，任何人都可以輕鬆穿上身。

＃Maison Francis Kurkdjian 柯奇純淨之水，70ml、售價5900元

▲Maison Francis Kurkdjian,Essential Parfums,嬌蘭,香氛,無酒精香水,香水,髮香噴霧,。（圖／品牌提供）

將童年回憶注入，調香師Francis Kurkdjian在去年春季推出Kurky柯奇淡香精，宛如法式棉花糖般的輕甜香氣打造品牌第一支美食調香氛，今年再度推出首款無酒精的「柯奇純淨之水」，保留淡香精的甜蜜童趣，以更加輕盈柔和的透明感呈現，連瓶身設計都是以霧面的毛玻璃質感，將柔軟的綠色、橘色設計在包裝，是一款大人小孩（3歲以上）都可以使用的單品，連結家人與孩子的兒時回憶。

＃Essential Parfums 髮香身體噴霧，100ml、售價2000元

▲Maison Francis Kurkdjian,Essential Parfums,嬌蘭,香氛,無酒精香水,香水,髮香噴霧,。（圖／品牌提供）

讓香氛產業「回歸本質」Essential Parfums 2018年於巴黎創立，將香水創作不侷限於資本主義的成本，讓調香師能夠自由發揮藝術靈感，上市之後受到許多香迷支持；今年將旗下三款熱門香氣：帝國之木、香檸檬之最、繆斯麝香打造出全新的髮香身體噴霧，以無酒精的配方設計，鋁製包裝與細緻噴頭可以噴灑於肌膚或是頭髮，打造迷人氛圍感，裡面高達95%以上的天然成分比例以及椰子油，更能呵護肌膚重現水潤保濕。

＃嬌蘭 花草水語潤膚珍珠淡香精，125ml、售價6450元

▲Maison Francis Kurkdjian,Essential Parfums,嬌蘭,香氛,無酒精香水,香水,髮香噴霧,。（圖／品牌提供）

嬌蘭首個結合香氛與保養的花草水語潤膚珍珠淡香精，以首創微晶珍珠科技，將高濃度香氛精華封存於微晶珍珠中，無酒精的水基底配方任何族群都可以使用，打造極致貼膚的偽體香，漫天繁花、晨霧玫瑰及琢白岩蘭三款香調，汲取玫瑰、岩蘭草或是鳶尾花的香氣主軸，簡直讓人陷入選擇障礙。

關鍵字：

Maison Francis Kurkdjian, Essential Parfums, 嬌蘭, 香氛, 無酒精香水, 香水, 髮香噴霧

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

這朋友值得深交嗎？3個細節判斷人品

這朋友值得深交嗎？3個細節判斷人品

吵架界戰鬥機的三大星座！TOP 1說話一針見血還能冷靜分析　當然難罵贏他們

吵架界戰鬥機的三大星座！TOP 1說話一針見血還能冷靜分析　當然難罵贏他們

他適合談戀愛還是過一輩子？「5個關鍵」看清感情本質

他適合談戀愛還是過一輩子？「5個關鍵」看清感情本質

補鈣乳製品怎麼選？鮮奶、優格、起司差很大　營養成分一次看 美周記／Aesop首推手部精華　歐舒丹沐浴油、迪奧玫瑰噴霧同步養膚 大包控必買清單！張凌赫同款低調仍搶鏡　張員瑛一拎直接升級高級甜 總被負能量拖垮？面對「消耗型朋友」先學會3招自保 《逐玉》孔雪兒私下愛包找到了！戲外多變樣貌都美得驚艷 10句話教你轉換心情：「別讓別人的評價，偷走你的快樂」 一趟旅行看清一個人！「5個地雷旅伴特點」別輕忽

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面