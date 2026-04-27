MFK首支無酒精香氛來了！棉花糖般的蓬鬆氛圍超迷人

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

無酒精香水質地溫和，特別適合日常通勤、約會或長時間待在冷氣房等情境使用，不易刺激肌膚，也降低敏感風險。其氣味通常較柔和貼膚，不會過於濃烈，適合近距離互動時展現自然好感，更是能用於髮絲或衣物，提升整體清新感，近期就有不少無酒精的香氛上市，任何人都可以輕鬆穿上身。

＃Maison Francis Kurkdjian 柯奇純淨之水，70ml、售價5900元

將童年回憶注入，調香師Francis Kurkdjian在去年春季推出Kurky柯奇淡香精，宛如法式棉花糖般的輕甜香氣打造品牌第一支美食調香氛，今年再度推出首款無酒精的「柯奇純淨之水」，保留淡香精的甜蜜童趣，以更加輕盈柔和的透明感呈現，連瓶身設計都是以霧面的毛玻璃質感，將柔軟的綠色、橘色設計在包裝，是一款大人小孩（3歲以上）都可以使用的單品，連結家人與孩子的兒時回憶。

＃Essential Parfums 髮香身體噴霧，100ml、售價2000元

讓香氛產業「回歸本質」Essential Parfums 2018年於巴黎創立，將香水創作不侷限於資本主義的成本，讓調香師能夠自由發揮藝術靈感，上市之後受到許多香迷支持；今年將旗下三款熱門香氣：帝國之木、香檸檬之最、繆斯麝香打造出全新的髮香身體噴霧，以無酒精的配方設計，鋁製包裝與細緻噴頭可以噴灑於肌膚或是頭髮，打造迷人氛圍感，裡面高達95%以上的天然成分比例以及椰子油，更能呵護肌膚重現水潤保濕。

＃嬌蘭 花草水語潤膚珍珠淡香精，125ml、售價6450元

嬌蘭首個結合香氛與保養的花草水語潤膚珍珠淡香精，以首創微晶珍珠科技，將高濃度香氛精華封存於微晶珍珠中，無酒精的水基底配方任何族群都可以使用，打造極致貼膚的偽體香，漫天繁花、晨霧玫瑰及琢白岩蘭三款香調，汲取玫瑰、岩蘭草或是鳶尾花的香氣主軸，簡直讓人陷入選擇障礙。