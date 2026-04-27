美周記／Aesop首推手部精華　歐舒丹沐浴油、迪奧玫瑰噴霧同步養膚

記者曾怡嘉／綜合報導

保養不再只停留在臉部，而是延伸到手部與身體的每個細節。從臉部隨時補水的精華噴霧，到手部精華與沐浴油，Aesop、歐舒丹與迪奧美妍中心近期同步推出新品，讓日常保養從臉到身一次到位。

#Aesop首推手部精華 鎖定「手臉視覺斷層」

▲Aesop 爍亮手部精華，30ml，1,350元。

雙手常被忽略保養，容易與臉部產生明顯落差。Aesop此次推出首款「爍亮手部精華」，主打針對手背乾燥與細紋，延續品牌經典護手霜概念，將手部保養提升至如臉部般細緻。

香氣上融合薰衣草、佛手柑與橙花精油，呈現清新花香與草本調性，也可與品牌既有護手霜疊擦，打造層次香氣。整體從質地到氣味，強調日常中也能完成精緻手部養護。

#歐舒丹杏仁極緻系列 打造居家SPA沐浴儀式

▲歐舒丹 杏仁極緻柔膚沐浴油，250ml，1,180元。

歐舒丹推出全新杏仁極緻系列，以杏仁油為核心，延伸出居家SPA概念。其中「杏仁極緻柔膚沐浴油」為主打單品，標榜高比例天然植物油配方。

質地遇水後由油轉乳，在清潔同時帶來滋潤感，品牌表示可幫助維持肌膚水分平衡與柔嫩觸感。搭配淡雅杏花香氣，讓日常沐浴多了一層放鬆療癒氛圍。

#迪奧全新玫瑰噴霧 主打隨身補水讓妝容更貼膚

▲Dior 精萃再生賦活玫瑰噴霧，25ml X 3，10,000元。

迪奧美妍中心推出全新《迪奧精萃再生賦活玫瑰噴霧》，延續岡維拉玫瑰系列，結合玫瑰胜肽複合物與多重微營養成分，定位為隨時可用的精華型噴霧。

新品採用可替換設計與細緻噴頭，品牌表示噴霧更均勻細緻，能快速貼合肌膚，也可於上妝後使用，提升底妝服貼度與水潤光澤。適合在冷氣房、長時間外出或飛行時補水使用。