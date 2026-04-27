凱特王妃神複製黛妃造型　浪漫捲髮甜美吸睛

▲凱特王妃穿Alexander McQueen 訂製大衣出席澳紐軍團日。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

凱特王妃27日於倫敦出席紀念澳紐軍團日（ANZAC Day），緬懷所有在衝突中喪生的澳洲人與紐西蘭人，並向所有曾服役的人員致敬。她身穿愛牌Alexander McQueen的訂製大衣，靈感源自2020 年的一件作品，特色為對比鮮明的白色尖領、裝飾性口袋蓋以及雙鈕扣開襟，整體設計神似婆婆黛安娜王妃曾穿過的短裙套裝。





▲凱特王妃緬懷所有在衝突中喪生的澳洲與紐西蘭人。（圖／CFP）

英國王室成員每年都會出席澳紐軍團日活動，今年凱特王妃代表參加，並參加在西敏寺舉行的儀式，她特別選穿藍白配色的Alexander McQueen訂製大衣，以及同色調的JT Millinery訂製的蝴蝶結飾氈製雞尾酒帽，正是呼應澳洲與紐西蘭國旗顏色，她同時搭配黛安娜王妃留下的雙層藍寶石與鑽石墜飾耳環、G. Collins & Sons丹泉石與鑽石項鍊墜飾，並拎著DeMellier London的Nano Montreal手袋，優雅大氣。





▲凱特王妃的浪漫髮型成為焦點。（圖／CFP）

凱特王妃當天的髮型也成為矚目焦點，經過吹整的長髮比往常更捲，並在頭頂上收起做變化，配上帽飾上的大蝴蝶結，顯得甜美浪漫，完美展現大眾熟知的「公主風」。

