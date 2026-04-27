亞洲首富千金招待蕾哈娜豪宅做客　連換頂級華服氣勢不輸天后

▲蕾哈娜（左）的美妝品牌Fenty Beauty進軍印度，由亞洲首富千金伊莎安巴尼自家公司信實零售（Reliance Retail）引進。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

西洋音樂天后同時身兼美妝大亨的蕾哈娜（Rihanna），帶著自創美妝品牌Fenty Beauty進軍印度，由信實零售（Reliance Retail）引進，並在Tira與Sephora獨家發售，幕後促成美事的正是亞洲首富、印度信實工業集團主席穆克什安巴尼（Mukesh Ambani）的掌上明珠伊莎安巴尼（Isha Ambani Piramal），她連換Dior、香奈兒（CHANEL）華服接待蕾哈娜，還邀天后到自家豪宅做客，相當熱情。





▲伊莎安巴尼身穿Dior 2026春夏系列服裝相當迷人。（圖／翻攝danixmichelle IG）

亞洲首富安巴尼一家在國際舞台上十分活躍，妻子妮塔安巴尼才剛於紐約參加《時代雜誌》（Time）「百大全球最具影響力人物」（Time 100）活動，深具生意頭腦的女兒伊莎則活躍於時尚圈與娛樂圈，由家族公司信實零售引進蕾哈娜主理的美妝品牌Fenty Beauty，於發表會上她身穿Dior春夏系列藍色花卉洋裝，迷人風采比起巨星蕾哈娜毫不遜色。





▲信實集團次媳拉迪卡安巴尼（左）與伊莎安巴尼（右）邀請到自家豪宅做客。（圖／翻攝vantara IG）

安巴尼一家也熱情邀請蕾哈娜到家族豪宅做客，當天伊莎身穿香奈兒春夏高級訂製系列紅色洋裝優雅迷人，與安巴尼家族長媳什洛卡梅塔（Shloka Mehta）、次媳拉迪卡安巴尼（Radhika Ambani）與弟弟阿南特安巴尼（Anant Ambani）共同接待了蕾哈娜，並特別安排印度舞蹈，讓蕾哈娜親自體驗印度文化。

