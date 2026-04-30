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聯名美妝欠收藏！INNISFREE x《玩具總動員5》回歸　蛋頭夫婦驚喜現身

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聯名美妝推薦！INNISFREE攜手《玩具總動員 5》回歸、碧麗妃 × 大甲媽祖「紅玉精華」守護保庇、Love Liner 艾絲樂小兔超萌登場

▲聯名美妝推薦。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

聯名風潮席捲2026美妝界！INNISFREE趕在《玩具總動員5》上映前，集結胡迪與叉奇推出七款限量明星品；日系植萃專家碧麗妃首度跨界大甲鎮瀾宮，以「媽祖保庇」概念加持紅玉精華，守護媽生美肌；而眼線霸主Love Liner則升級0.01mm極細筆觸，聯名艾絲樂小兔搶佔少女心。這波聯名不僅包裝欠收藏，實力更是天花板等級。

INNISFREE × 玩具總動員：睽違7年的熱血回歸，與胡迪一起迎接夏日冒險

讓人敲碗已久的《玩具總動員5》終於要在今年六月回歸螢幕！INNISFREE搶先電影上映前，與超人氣角色們再度攜手，一口氣推出7款限量明星商品。包裝上不僅有經典的胡迪與翠絲，甚至連呆萌的叉奇與女友、甜蜜的蛋頭夫婦都驚喜現身，將原本簡約的韓系瓶身點綴得既活潑又具收藏價值，準備好陪粉絲一起迎接全新的肌膚挑戰。

聯名美妝推薦！INNISFREE攜手《玩具總動員 5》回歸、碧麗妃 × 大甲媽祖「紅玉精華」守護保庇、Love Liner 艾絲樂小兔超萌登場

▲（圖／品牌提供）

這次聯名涵蓋了夏天最不可或缺的明星陣容，包含維他命C淨亮精華、綠茶籽玻尿酸保濕精華，以及人手一顆的無油無慮礦物控油蜜粉。全系列換上手繪感線條的角色包裝，從提亮校色到控油持妝，滿足夏日肌膚的所有需求。這組聯名不僅是視覺上的療癒，更是功能上的強力支援，建議粉絲們設好鬧鐘，準備將這組充滿回憶的冒險夥伴全套帶回家。

聯名美妝推薦！INNISFREE攜手《玩具總動員 5》回歸、碧麗妃 × 大甲媽祖「紅玉精華」守護保庇、Love Liner 艾絲樂小兔超萌登場

▲（圖／品牌提供）

碧麗妃 × 大甲媽祖：最貼近日常的養膚守護，媽祖加持的「紅玉精華」

日本植萃保養品牌碧麗妃（BENEFIQUE）今年特別攜手大甲鎮瀾宮，以「媽祖保庇」為靈感，將信仰中的「守護」與品牌核心的「養膚修護」相互呼應。碧麗妃深耕台灣專門店，如同現代「肌膚補給站」般親近生活。這次聯名禮盒不僅呼應世界級文化盛事媽祖遶境，更希望讓女性在忙碌生活中，透過保養回歸穩定狀態，展現由內而外自信發光的「媽生美肌」。

聯名美妝推薦！INNISFREE攜手《玩具總動員 5》回歸、碧麗妃 × 大甲媽祖「紅玉精華」守護保庇、Love Liner 艾絲樂小兔超萌登場

▲（圖／品牌提供）

聯名主角「紅玉恆潤修護微晶萃（紅玉精華）」注入了億級微晶導入科技，嚴選紅棗、桂皮與高麗人參等多重漢方植萃。針對乾燥與暗沉問題，能快速補水穩定膚況。高濃度植萃精華結合媽祖保庇的加持感，讓每一次按壓保養都像是在為肌膚建立一道安心的守護屏障。這份結合在地溫度與日本科研的獻禮，是現代女性舒緩壓力、修復肌底的質感首選。

聯名美妝推薦！INNISFREE攜手《玩具總動員 5》回歸、碧麗妃 × 大甲媽祖「紅玉精華」守護保庇、Love Liner 艾絲樂小兔超萌登場

▲碧麗妃 媽祖女神紅玉守膚組／10,550元。（圖／品牌提供）

Love Liner × 艾絲樂小兔：史上最細 0.01mm 升級，萌兔出擊打造俐落眼神

在日本眼妝市場擁有不敗口碑的Love Liner，近期針對經典隨心所慾超防水極細眼線液筆進行全面進化，並驚喜聯名 Esther Bunny艾絲樂小兔！升級版墨水流量提升至1.1 倍，確保出墨穩定且顯色飽滿，線條更俐落。搭配12小時防水防暈配方與環保的可替換式筆芯設計，讓這款鋁製瓶身的眼線筆不僅質感加倍，更成為手殘黨也能輕鬆駕馭的安心選擇。

聯名美妝推薦！INNISFREE攜手《玩具總動員 5》回歸、碧麗妃 × 大甲媽祖「紅玉精華」守護保庇、Love Liner 艾絲樂小兔超萌登場

▲（圖／品牌提供）

除了包裝可愛，Love Liner更推出品牌史上最細的0.01mm「超激細」版本，能精準描繪眼頭與睫毛間隙，勾勒出如原生感般的精緻眼神。成分中升級採用無Paraben防腐劑配方，溫和呵護眼周肌膚。結合艾絲樂小兔的粉嫩吸睛包裝，這款聯名作成功將專業彩妝功能與少女心IP完美結合，讓女孩們在追求極致俐落眼妝的同時，也能被超萌兔兔徹底療癒。

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▲（圖／品牌提供）

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周刊王, 聯名美妝

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