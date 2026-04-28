FENDI設計大獎首獎作品《VIA》亮點解析一次看懂　將實體化走進生活

▲FENDI設計大獎。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

FENDI這次直接把時尚戰場搬進設計圈，推出全新「設計大獎」，不只是比美、比創意，更是在全球範圍內挖掘下一個能改寫風格規則的未來之星。重點是這不是紙上談兵，得獎作品還真的會被做出來、走進生活，時尚迷與設計控都該先筆記。

這項「FENDI設計大獎」從一開始就走高規格路線，由設計圈重量級人物Giulio Cappellini親自操刀策劃，評審團更堪稱「設計界夢幻名單」，集結Cristina Celestino、Joseph Grima、Neri & Hu、Rossana Orlandi、Josh Owen與Patricia Urquiola等國際設計大咖坐鎮。

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首屆成果也很會選時間點，在設計圈最熱鬧的米蘭設計週期間正式揭曉，由GustavCraft以作品《VIA》拿下首獎。從70多件來自全球頂尖設計學府的提案中脫穎而出，這件作品不只拼創意，更拼「如何把FENDI DNA玩出新高度」。從升級再造皮革、皮草材質，到品牌經典Selleria手工縫線、羅馬文化靈感與標誌性色彩系統，全都被重新解構再組合，讓設計不只是好看，而是有故事、有態度、有未來。

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更讓人心動的是，得獎作品將在2026年Design Miami正式製作並展出，等於直接進入全球設計市場的核心舞台；同時，得主還將在2027年與FENDI Casa展開合作，把概念延伸成完整系列。

入圍決賽作品介紹

1. Gustav Craft 作品：《VIA》

每一位造訪羅馬的旅人，幾乎都曾在過這些古老的石塊上留下足跡，卻未曾知曉其名。創作《VIA》這件作品的靈感便始於此 - 以那些鋪設於羅馬街道、歷經兩千年歲月的玄武岩小石塊sampietrino為出發，軍隊、商賈與戀人曾無數次踩踏在這些石塊上，卻始終隱沒於目光之外。它是羅馬最貼近生活本質的物質語言。

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《VIA》將這份真實轉化為一系列家具作品。編織皮革座面宛如羅馬街道，每一條皮帶即是路面上鋪設的一塊石頭，每一個交織處皆是路口的匯聚；鋼製框架結構則循著測量者繪出的幾何網格延展，並且特意展現接合點處的焊接痕跡，坦然呈現製作過程，而非刻意隱藏。地毯猶如俯瞰一座歷經歲月磨蝕的羅馬古城；一面有著極致纖細鋼製邊框的明鏡，則是支撐於一塊粗鑿的sampietrino石塊之上，在整個系列裡，最沉重的材質承載著最輕盈的存在。

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每一件作品最終都在詰問同一個課題：打造一件足以傳世的器物，當中蘊藏著何種真諦？

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2. MimisolArjona、Hugo Crevet、Luc Hosy、Valeria Lupo、Dhruv Vyas 作品：《TEMPUS AUREA》

《Tempus Aurea》（金色時光）由兩件作品組成，設計師利用FENDI品牌的豐富材質與美學基因，重新詮釋古羅馬的居家儀式感。這個系列以時間、光影與日常生活之間的連結為核心靈感，汲取自羅馬的日晷（Solarium）與長榻（Lectus），將其視為跨越實用功能，更承載文化意涵的生活器物。

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《Solarium》這件作品將日晷轉化為皮革覆面的壁鐘，時間在此不再是精確的數字度量，而是透過皮革材質的觸感紋協與光影的遞嬗流動，讓人經由雙眼的視覺去感知時間。《Otium》則將長榻重新定義為一款休閒長凳；利用單張皮革在張力下的延展，構築出一處供人停歇、沉思與內省的空間。兩件作品彼此對話，交織出「測量時間」與「棲居於時間之中」的雙重意涵。在這樣的關係中，奢華不再來自繁複鋪陳，而體現出一種克制的美德 - 一種讓人願意駐足，凝視當下、感受時間流轉的從容姿態。

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3. MahraMustafa 作品：《VELARE》膠囊系列

在羅馬，歷史從不曾以全貌示人。它隱現於殘章斷簡之中，在柱列間漏出的微光裡，在石材上拉長的幽影中；那些時刻與其說是目睹，不如說是人們心中的感悟。《VELARE》這件作品便誕生於這處懸置的空間。對於根植於羅馬美學語彙的FENDI Casa而言，這個系列並非將過去視為凝固或宏偉的符號加以回溯，而是引入了一道「紗幕」（Velare 一字即「遮蔽」之意），一層用以過濾並重構傳承的介質，讓歷史得以在當代語境中煥發新生。

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經由這種轉化手法，建築消融於氛圍之中。古羅馬柱廊的嚴謹節奏不再冰冷生硬，而是變成柔軟、連綿且流動的流蘇，將結構演變為具備感官溫度且充滿生命力的存在。曲面圓潤，稜角消弭，在此捕捉擴散光線，隨後釋放。深邃的藍色調喚起羅馬暮色時分靜謐的張力，那是整座城市由具象轉入記憶的片刻瞬間，賦予了系列沉穩的底蘊與雋永感。麂皮與玻璃等材質進一步延伸了這個設計理念，以吸納與反射光線的方式創造出層次分明的感知體驗，而非單一的視覺形態。

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FENDI Casa在《VELARE》這件作品中，並非單純致敬羅馬，更是重新框構其意義。此系列提出一種未來的居住想像 - 傳承不再僅供展示，而是透過律動、光影與觸碰來感受。這是一種細膩卻深刻的演進：一幅嶄新的生活風景，讓過去既不被凝固保存，亦未被抹去，而是被輕柔地蒙上一層紗，在底下持續流動，這使得FENDI Casa在邁向未來的同時，依然與羅馬的靈魂緊密相連，難捨難分。

4. SaminaIlyas & Isabella Maria Motta Gallego 作品：《ROVINE》

《ROVINE》系列將羅馬的一隅微縮於居家空間，透過當代表現手法詮釋歷史遺跡的紋理與厚實存在感。這件作品的設計目的在於讓人喚起一種「懷舊憧憬」的情感，即是對未曾親身經歷卻又感同身受的時空，產生一份深切的鄉愁與連結。

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銀鏡鍍膜工藝是這個系列在材質運用上的亮點。對反射表面進行特殊處理與局部侵蝕，營造出變化莫測的視覺層次。設計師透過這項技術，將在鏡中倒映建築殘影並產生扭曲，讓反射成為一種重建手段，不追求完整的重現，而是在缺失中構築美感。

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本系列深受藝術史上Giovanni Paolo Panini的名作《Interior of the Pantheon》啟發，進一步反思萬神殿的光影與幾何秩序，以解構主義的視角重新詮釋古典元素。作品的形式經過拆解、層疊與微妙錯位，讓光得以在結構之間游移與對話。這些作品將羅馬的記憶與氛圍帶進家宅之中；歷史不再僅是被引用的符號，更透過反射、碎片與光影，靜謐地融入日常生活，讓人們體驗與延續。

5. PierferdinandoArcella 作品：《CONVIVIUM》

這件作品誕生於對古羅馬饗宴（convivium）文化的記憶，並將其轉化為當代的感官體驗。設計靈感源自羅馬長榻與三邊躺椅餐飲儀式的佈局，以極簡而富含意象的形式，重新詮釋「分享」這個動作的深層意義。重新詮釋饗宴文化，亦是一種對根源的再理解，將歷史視為一種具備生命力的素材，不斷轉化並孕育出嶄新的優雅形式與交流方式。在FENDI的美學殿堂中，這件作品有著全新身分，成為連結過去與現在的橋樑：它既是對起源的再解讀，更是用細膩表述手法將其轉化為一種全新的設計語言。

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6. MuskaanAgarwal 與 Matilde Brambilla 作品：《FENDI FITNESS KIT》

當代居家環境正逐步變成一個多功能空間，居家健身已成為日常生活的一部分。在純功能性的健身器材與靜態的奢華裝飾品之間，卻始終存在著一道未被填補的鴻溝。這件作品開創了一個全新類別：「具備健身功能的雕塑感奢華物件」。這件設計受羅馬建築與FENDI品牌設計語彙啟發，將實用功能性與裝飾美學揉合。健身器材不再需要隱藏，而是能自然融入居住空間，它既具備功能目的，亦是視覺焦點，更能引發情感上的共鳴。

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