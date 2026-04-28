比上次還美！Puma聯名Jil Sander全新鞋款極簡控最愛　必敗3原因一次看

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Puma從席捲全球的Speedcat鞋款、Rosé的代言，到2026年迎接張凌赫加入陣容，聲量可說是水漲船高，然而一向以街頭運動風格受到歡迎的Puma，這回則是祭出高級質感的策略，攜手精品品牌Jil Sander推出全新K-Street聯名系列，這貼合腳型的超薄底設計與選色路線，讓許多極簡控已陷入瘋狂！

Puma x Jil Sander K-Street聯名系列必敗原因

販售資訊：麂皮版本的K-Street於2026年4月8日起在全球指定JIL SANDER與PUMA專門店及jilsander.com官網發售。藍色尼龍版本將由指定JIL SANDER專門店及官網獨家發售。

定價：430歐元

原因1.比上次聯名更美！

其實Puma與Jil Sander早在千禧年前便已初次合作，1998年雙方首度改造了King系列球鞋，去年2025年10月，Puma與Jil Sander正式再續前緣，展開「ongoing program」計畫，率先推出King Avanti足球鞋系列，2026年4月帶來全新的K-Street系列則是雙方的第二波聯名，老實說，編輯覺得比上回更美！

原因2. Jil Sander創意總監Simone Bellotti主導設計

Puma x Jil Sander K-Street聯名系列由Jil Sander創意總監Simone Bellotti主導設計，Simone Bellotti表示：「我喜歡線條流暢、鞋底纖薄，並以自然弧度貼合雙足的鞋款，這是我在鞋履設計中的標誌性風格。」當中鞋面靈感源自Puma檔案中的田徑釘鞋H-Street系列，鞋底設計則源自空手道，結合豐富的運動元素，流暢包覆雙足的貼合鞋型設計，搭配上超薄鞋底，帶來簡潔自然、溫柔克制的迷人風格。

原因3.三種配色像是三雙不一樣的鞋

K-Street提供兩種材質、三款配色選擇：穿孔麂皮米色、青銅色（霧面棕色）鞋款，把透氣孔做得十足時髦，鞋帶與鞋底的純色設計，讓極簡控一秒愛上；電光藍尼龍與白色皮革拼接的明亮色調，則是一個高級搶眼的配色，既大膽又能彰顯個人獨特品味，三雙選擇帶來截然不同的視覺風格。此聯名系列皆可在鞋側看見Jil Sander標誌，以及鞋跟跳躍的Puma美洲獅標誌。

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