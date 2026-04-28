fb ig video search mobile ETtoday

比上次還美！Puma聯名Jil Sander全新鞋款極簡控最愛　必敗3原因一次看

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

Puma從席捲全球的Speedcat鞋款、Rosé的代言，到2026年迎接張凌赫加入陣容，聲量可說是水漲船高，然而一向以街頭運動風格受到歡迎的Puma，這回則是祭出高級質感的策略，攜手精品品牌Jil Sander推出全新K-Street聯名系列，這貼合腳型的超薄底設計與選色路線，讓許多極簡控已陷入瘋狂！

比上次還美！Puma x Jil Sander全新K-Street聯名鞋款必敗3原因公開，販售資訊一次看

Puma x Jil Sander K-Street聯名系列必敗原因

販售資訊：麂皮版本的K-Street於2026年4月8日起在全球指定JIL SANDER與PUMA專門店及jilsander.com官網發售。藍色尼龍版本將由指定JIL SANDER專門店及官網獨家發售。

定價：430歐元

原因1.比上次聯名更美！

其實Puma與Jil Sander早在千禧年前便已初次合作，1998年雙方首度改造了King系列球鞋，去年2025年10月，Puma與Jil Sander正式再續前緣，展開「ongoing program」計畫，率先推出King Avanti足球鞋系列，2026年4月帶來全新的K-Street系列則是雙方的第二波聯名，老實說，編輯覺得比上回更美！

比上次還美！Puma x Jil Sander全新K-Street聯名鞋款必敗3原因公開，販售資訊一次看

原因2. Jil Sander創意總監Simone Bellotti主導設計

Puma x Jil Sander K-Street聯名系列由Jil Sander創意總監Simone Bellotti主導設計，Simone Bellotti表示：「我喜歡線條流暢、鞋底纖薄，並以自然弧度貼合雙足的鞋款，這是我在鞋履設計中的標誌性風格。」當中鞋面靈感源自Puma檔案中的田徑釘鞋H-Street系列，鞋底設計則源自空手道，結合豐富的運動元素，流暢包覆雙足的貼合鞋型設計，搭配上超薄鞋底，帶來簡潔自然、溫柔克制的迷人風格。

比上次還美！Puma x Jil Sander全新K-Street聯名鞋款必敗3原因公開，販售資訊一次看

原因3.三種配色像是三雙不一樣的鞋

K-Street提供兩種材質、三款配色選擇：穿孔麂皮米色、青銅色（霧面棕色）鞋款，把透氣孔做得十足時髦，鞋帶與鞋底的純色設計，讓極簡控一秒愛上；電光藍尼龍與白色皮革拼接的明亮色調，則是一個高級搶眼的配色，既大膽又能彰顯個人獨特品味，三雙選擇帶來截然不同的視覺風格。此聯名系列皆可在鞋側看見Jil Sander標誌，以及鞋跟跳躍的Puma美洲獅標誌。

比上次還美！Puma x Jil Sander全新K-Street聯名鞋款必敗3原因公開，販售資訊一次看

比上次還美！Puma x Jil Sander全新K-Street聯名鞋款必敗3原因公開，販售資訊一次看

比上次還美！Puma x Jil Sander全新K-Street聯名鞋款必敗3原因公開，販售資訊一次看

比上次還美！Puma x Jil Sander全新K-Street聯名鞋款必敗3原因公開，販售資訊一次看

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

老爹鞋退燒？New Balance 993河智苑一穿翻紅，高級休閒感是首爾酷女孩新寵

44歲張娜拉減齡不只靠童顏！私下最愛休閒運動風，「一單品」戴上秒變大學生

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, Puma, Jil Sander

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

ET Fashion

推薦閱讀

亞洲首富千金招待蕾哈娜豪宅做客　連換頂級華服氣勢不輸天后

亞洲首富千金招待蕾哈娜豪宅做客　連換頂級華服氣勢不輸天后

什麼樣的男人可以嫁？「5個關鍵特質」比浪漫更重要

什麼樣的男人可以嫁？「5個關鍵特質」比浪漫更重要

什麼樣的朋友該保持距離？判斷友情的「5個現實指標」

什麼樣的朋友該保持距離？判斷友情的「5個現實指標」

安格斯12星座一周運勢4／27-5／3　天蠍貴人與小人同時存在 遠離消耗你的人事物！「5個方法」教你丟掉負能量 明明很多衣服卻沒得穿？衣櫃斷捨離關鍵一次搞懂 宋慧喬不是非愛馬仕不可　背2,100元帆布包遊法 10句愛情清醒語錄：感情最怕的不是吵架，怕的是連溝通都懶了 不是誰都可以！交朋友超挑惕的三大星座　TOP 1深交的絕對是換帖兄弟 吵架界戰鬥機的三大星座！TOP 1說話一針見血還能冷靜分析　當然難罵贏他們

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面