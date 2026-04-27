寶格麗品牌大使男神名單　張凌赫從《逐玉》帥到形象片同款超強帶貨力

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以免你還沒注意到，寶格麗Bvlgari品牌大使迎來新成員：張凌赫。他與中島健人、目黑蓮、山下智久 、傑克葛倫霍（Jake Gyllenhaal）以及搖滾樂團Måneskin主唱Damiano David，共組精品圈影響力最不容忽視的「男團」。

快速認識張凌赫經典同款Top 3

張凌赫多以混搭疊戴Bvlgari經典B.zero1系列、 Serpenti Viper系列與八角形線條的Octo Roma系列腕錶，以下就來認識這三大經典珠寶腕錶：

寶格麗B.zero1珠寶

自1999年推出以來，B.zero1便以結合羅馬建築靈感、工業感設計與獨特tubogas工藝，成為寶格麗獨特風格代表之作，是珠寶圈裡獨樹一格的新世紀設計經典。系列網羅各種材質、款式和圈數，一件即為日常造型注入強烈個性。

寶格麗Serpenti Viper珠寶

Serpenti Viper以純粹美學捕捉寶格麗設計icon靈蛇的進化本質、力量感和自信魅力。其幾何造型更易於搭配，並有多元變化品項。

寶格麗Octo Roma腕錶

結合精鋼材質與玫瑰金的似圓非圓的八角形錶殼，是在古典與現代風格之間的美學平衡，而當義式設計遇見瑞士製錶工藝？錶盤飾以巴黎釘紋，襯托玫瑰金色時標和塗覆Super-LumiNova®夜光塗料指針，從細節實現閱讀功能與視覺聚焦。

錶款技術資料：Octo Roma腕錶，搭載機械機芯，自動上鍊，時、分、中央秒針和日期顯示，BVL 191機芯，振頻 28,800 Vph（4Hz），42小時動力儲存。錶徑41公釐，拋光精鋼錶殼，緞面和拋光玫瑰金錶圈，藍色巴黎釘紋錶盤，玫瑰金色時標和指針塗覆Super-LumiNova®夜光塗料，日期視窗設於3點鐘位置，18K玫瑰金拋光旋入式錶冠鑲飾黑色陶瓷，透明底蓋，可換式緞面和拋光精鋼錶帶搭配折疊式錶扣，另附藍色橡膠錶帶搭配緞面和拋光精鋼針式錶扣。防水深度100公尺。

寶格麗Bvlgari代言人／大使男神名單

張凌赫的加入足以顯現寶格麗Bvlgari近年拓展市場的積極行動。以下整理截至今年初，品牌形象化身的全球代言人，或是針對特定系列作品／市場地域性的品牌大使男性陣容。（註：代言人／大使，稱呼略有不同，本質上依合作深度、長度與範圍做區分）

一、傑克葛倫霍（Jake Gyllenhaal）：

2026年3月起任全球代言人。他以實力演員身份，成為品牌化身，體現人文與藝術性格。

二、Damiano David：

義大利搖滾樂團Måneskin主唱，2025年2月起擔任全球代言人，顯露品牌搖滾不羈個性的義式風範。

三、吳磊：

品牌代言人。參與2026農曆新年形象，展現自信風格。

四、張凌赫（Zhang Linghe）：

2026年初加入寶格麗擔任品牌大使。超高人氣為Bvlgari注入新一代士紳活力。

五、中島健人（Kento Nakajima）：

在2026年1月正式成為品牌大使，以「戴珠寶是展現自己獨特的表達方式」，演繹寶格麗的優雅面向。

六、目黑蓮（Ren Meguro)：

人氣男團Snow Man成員，於2025年11月起成為品牌大使，「深邃眼眸蘊含堅定決心，冷靜又熱情，細膩又充滿活力」，貴公子形象與品牌有著絕佳契合度。

七、山下智久（Tomohisa Yamashita）

自2021年起，以當時唯一亞洲男星面孔加入寶格麗家族，展現獨特魅力。

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