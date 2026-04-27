安格斯12星座一周運勢4／27-5／3　天蠍貴人與小人同時存在

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊3.21～4.20

命宮中多了火星的主動和水星的健談，這周牡羊座在人際圈中會明顯變成帶頭的人，不論是聚會、聊天或團體活動，大家都容易被你帶動，但也因此有人會覺得你太強勢。感情上已有對象的人，這周兩人互動熱度高但情緒起伏也大，容易因小事放大成爭論，單身者桃花多出現在熟悉的生活場域，也可能是認識已久但不熟的對象，彼此越聊越有感。

金牛4.21～5.20

金牛座這周外熱內冷，表面與人互動自然熱絡，但內心的距離正慢慢拉開，部分朋友關係可能出現距離感。感情上單身者桃花跡象微弱，需要你主動展現存在感，透過朋友介紹或生活圈延伸的發展較有機會。至於交往中的牛座，本周別給對方太多壓力，試著放慢腳步，從生活細節中累積感情，不一定要刻意安排，自然一點會更好。

雙子5.21～6.20

你這周人際圈愈來愈活躍，金星坐命之下，各種邀約增加，甚至同時與不同群體互動，氣氛熱鬧但與人之間也可能因價值觀產生Beef，記得友善溝通。已有對象的人，另一半可能會對你的「忙碌」有些不安，建議多多分享心情，別冷落了對方喔！單身者桃花增多，可能同時出現多個選擇，讓你難以決定，不妨從聊天開始多加觀察。

巨蟹6.21～7.21

心情上的起起伏伏，都可能會影響巨蟹對身邊朋友的評價，這周有些朋友會在關鍵時刻挺你，也有人讓你感到失望，關係會自然分流。感情上已有對象的人，本周相處偏平穩，兩人需要多一點情緒交流，避免變成只剩例行式的日常對話。至於單身蟹桃花依然不明顯，但容易對某個熟人產生不同以往的感覺。

獅子7.22～8.22

一直活在眾人注目下的獅子座，人際中經常被期待扮演那個發光體，不管是帶氣氛、發聲、做決定等，久而久之可能感到壓力，這周的你比以往更渴望有知己相伴，也會花更多時間在社交。此時桃花來自不同圈層或新認識的人，帶點距離感但很有吸引力。已有對象的人，本周容易出現價值觀的磨合，對方不同的觀點將激發出更多的想法。

處女8.23～9.22

水星駐紮八宮，向來理性溫和的處女座溝通變快、變直接，你會接觸到不同背景的人、參與不同話題，但同時也容易出現聊得多卻不一定交心的狀況，需要開始思索哪些關係值得投入，哪些維持表面。交往中的處女座，本周適合一起做點新鮮的事增加兩人互動，打破原本的相處慣性更容易有新鮮感。桃花來自跨圈層或學習、交流場合。

天秤9.23～10.22

天秤座這周在人際關係中容易遇到「界線感」困擾，可能有人對你過度依賴或你在某段關係中付出過多，讓你開始重新思考互動平衡。與情人之間的感情濃度提升，但同時也容易出現佔有或比較的情緒，建議把這些感受說出來，而不是在心裡鑽牛角尖。此時單身者容易遇到主動的對象，但進展太快也讓你不安，需要時間確認。

天蠍10.23～11.22

太陽對宮讓這周天蠍的情感關係全面浮上檯面，特別是人際之間的利益與資訊流動變得複雜，容易出現立場不清或語氣衝突的情況。貴人與小人同時存在，社交上有小翻車的風險，需要放慢判斷、看清對方的行動而非只聽說法。單身者情感走向實際理性，讓你心動的對象可能不是浪漫型甚至有些後知後覺，需要多點耐心。

射手11.23～12.21

這周射手人際圈特別熱絡，太陽六宮加上金星對宮之下，你的生活節奏與人際將產生緊密連動，不論是工作往來、固定活動或臨時邀約，都會自然延伸出社交機會，人際圈會在短時間內快速擴張。單身者的桃花也如油桐花般繽紛美好，對方不一定一開始就讓你心動，但會在來回互動中慢慢升溫。

摩羯12.22～1.19

這周摩羯在人際中默默開始斷捨離，愈來愈傾向精簡的人際關係，不再勉強應付不必要的社交，把時間留給真正重要的人。感情上適合穩定經營，與情人不必刻意浪漫，兩人一起規劃未來或分享生活，都能踏踏實實走穩感情腳步。單身者桃花不算多，建議你偶爾放鬆標準，會遇見更多不期而遇的可能。

水瓶1.20～2.18

水瓶受到太陽落入四宮影響，比起快樂社交，你內心更在意安全感，而金星落在戀愛宮，則把外在的互動機會與曖昧能量放大，整體機會多，但並不是每個都是你的菜，單身者並不急著投入情感，不妨花點時間釐清自己的想法。已有對象的人，本周容易因生活節奏或相處習慣產生摩擦，若能好好談清楚，反而能讓關係更穩定。

雙魚2.19～3.20

雙魚這周持續受到太陽的熱力作用，進入高頻溝通交流期，加上金星在雙子落入家庭與情感基礎宮位，情感上會慢慢收起激情，轉而理性。桃花多半來自熟悉環境中的對象，要注意是否只是短暫情緒投射，而不是真正中意對方。交往中的魚適合用陪伴與傾聽提升兩人關係，但也要避免過度投入對方情緒而忽略自己。

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