Hailey Bieber美妝品牌首推痘痘貼　5款限定圖案是Justin Bieber親自設計

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

rhode由Hailey Bieber於2022年創立，是近年最具代表性的「極簡高效保養」品牌之一。品牌名稱取自她的中間名，延伸出一種更私密、貼近個人日常的保養哲學。rhode的核心定位是用最精簡的步驟，達到穩定且可預期的肌膚狀態。產品線不追求大量擴張，而是聚焦在幾個關鍵品項，像是精華、面霜與護唇產品，強調「less is more」的保養邏輯。

在成份設計上，rhode以皮膚科學為基礎，品牌常見的關鍵成分包含胜肽、神經醯胺、玻尿酸等等，主打保濕、修護與屏障強化，適合敏感肌或想建立穩定膚況的人使用！整體配方走向溫和、不過度刺激，同時兼顧日常長期使用的安全性。

rhode 推出首款痘痘貼「Spotwear」

Spotwear為品牌首度推出的痘痘貼單品，採用100% hydrocolloid水膠體材質，能在肌膚表面形成保護屏障有效吸附分泌物，同時降低痘痘的紅腫與凸起，貼感輕薄服貼、還具備防水與抗汗特性，即使長時間配戴或外出活動也不易移位，兼顧修護效果與日常實用性。

首波款式由Justin Bieber親自設計

Spotwear這款痘痘貼超時髦造型更是這次的亮點之一！「Spotwear」推出5款限定圖案包含小雛菊、蘑菇、軟糖、氣泡、弧形，全由Justin Bieber親自操刀。痘痘貼不再只是「遮瑕工具」，而是直接變成一種可以搭配造型的配件！品牌也預告未來將持續推出更多設計款式。

限定「焦糖香蕉」護唇精華

延續品牌原本很受歡迎的胜肽護唇配方，這次推出限定款「caramelized banana（焦糖香蕉）」。在高保濕與修護力基礎上，加入更有辨識度的甜感氣味，整體聞起來不是單純的水果，而是偏溫潤的焦糖調香蕉，帶一點奶甜感。質地依然維持滑順不厚重，單擦或作為妝前打底都很適合。

「香蕉皮眼膜」同步登場，細節也要可愛！

為了讓整個系列更完整，這次還推出全新設計的「香蕉皮眼膜」採用清涼型水凝膠材質，主打消除浮腫、提亮眼下暗沉，對於熬夜或狀態不穩時特別有感。外型直接做成香蕉皮的視覺設計，功能之外，也延續這次聯名的玩味風格。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 2026 網路熱搜10款彩妝工具盤點！讓妝容精緻度升級的關鍵就在這，新品＆長青熱賣通通有

● 2026最美夏妝！香奈兒藤編包限定組、迪奧小雛菊彩盤掀起度假妝熱潮