短版西裝外套怎麼穿？4種搭配公式風格任選　輕鬆穿出修飾比例

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西裝外套是日常穿搭的萬用單品，無論正式或休閒場合都百搭，能輕鬆烘托出現代女生的俐落及力量感，而來到春夏季，一件短版西裝外套更能突顯出輕盈姿態。當西裝外套遇上短版剪裁，在穿搭上可能會讓有些人感到遲疑，但只要掌握幾個原則，就能靠它調整視覺上的身材比例、拉長線條。本篇整理4種短版西裝外套的風格變化及穿搭公式，讓你在2026春夏穿出搶眼的西外造型。

編輯推薦短版西裝外套穿搭公式

短版西裝外套穿搭1：都會優雅風

短版西裝最基本的穿法，可以從成套的搭配穿起，適合上班穿著。不管選擇什麼顏色的面料，內搭一件白T、白襯衫永遠不會出錯，用稍微加寬肩部設計的外套款式營造「上寬下窄」的視覺，只要記得將衣服下襬紥起，選擇高腰長褲，就能輕鬆延伸腿長，也避免視覺上太多橫切線擾落造型俐落度。

或者在顏色搭配上，也能選擇「外深內淺」的原則，深色短版西裝外套可以裁短上身的比例，而白色或米色等上衣、長褲在外套下能讓身材更顯得修長。像是海軍藍與象牙白的組合，能造出不費力的嫻熟優雅，讓你的氣質直線上升。

短版西裝外套穿搭2：清新日常風

平常是白T、球鞋派的你，絕對也推薦入手一件短版西裝外套。選擇中性的褐色、駝色等大地色系，簡單穿上舒適的白T、淺藍色牛仔褲和白球鞋，就是充滿日常感的西外穿搭。外套選擇天放鬆一點的剪裁，或是輕盈的亞麻材質，絲毫不會犧牲舒適度。不過將白T紥起一樣是重點，維持整體的比例與清爽。

短版西裝外套穿搭3：活潑學院風

短版西裝外套搭配短版襯衫，則是整體更銳利搶眼的搭配。刻意裁短的襯衫加上百褶短裙，打造出小露性感的學院風格。這個搭配相當適合身材嬌小的女生嘗試，利用短版西裝外套、短版襯衫和短裙來突顯腿長，同時讓襯衫和外套的俐落線條強化力量感，嬌小女生的輕盈活潑也完整保留。

短版西裝外套穿搭4：帥氣街頭風

短版西裝外套加上牛仔寬褲，則是化身帥氣颯女的搭配公式，同樣也是低門檻易完成的搭配法，帶點抓破或工裝設計的牛仔褲，更能突顯出質感上的強烈對比。上衣的部分，樂團圖T、基本白T都不會出錯，如果想要更「辣一點」，抹胸上衣或馬甲上衣都可以嘗試！

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