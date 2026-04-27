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舒華30日現身台北101　戴時髦珠寶為寶格麗造勢

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▲▼舒華 。（圖／公關照）

▲南韓人氣女團 i-dle成員舒華將出席B.zero1系列發表會。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

寶格麗（BVLGARI）30日將於品牌台北101精品店發表全新B.zero1系列珠寶，傍晚的星光場將邀南韓人氣女團 i-dle成員舒華站台，屆時粉絲將有機會一睹女神風采。她已率先為品牌拍攝宣傳照，身穿黑裝的她大露美腿，戴上設計靈感源自羅馬建築的經典螺旋結構的B.zero1系列珠寶，又酷又美。

▲▼舒華 。（圖／公關照）

▲舒華佩戴BVLGARI Tubogas系列 黃金與精鋼鉚釘手環與B.zero1系列戒指、項鍊。

B.zero1系列是寶格麗代表作，中性風格與豐富款式吸引時尚男女佩戴，今年再添新作，舒華搶先戴上B.zero1項鍊、戒指，腕間則戴著結合黃金與精鋼TUBOGAS系列手環，為簡潔裝扮注入時髦氣息。30日她將現身台北101為寶格麗造勢，屆時會以什麼造型亮相令粉絲相當期待。

▲▼舒華 。（圖／公關照）

▲舒華是 SKECHERS代言人，示範最新AERO 跑鞋系列。（圖／ SKECHERS提供）

舒華近幾年成為時尚圈寵兒，是運動品牌SKECHERS品牌代言人，藉由她的潮流穿搭與機能性鞋款相互搭配，搶攻年輕市場，近期她上陣示範SKECHERS AERO 跑鞋系列，有別於傳統運動員的宣傳模式，她以更貼近生活的日常穿著者視角出發，讓專業跑鞋也能是時尚的一部分。

►寶格麗B.zero1輕盈之姿亮相　手環裝飾元素竟是扣環

►宋慧喬低胸蕾絲裝迷死人　閃耀CHAUMET祖母綠鑽石項鍊

關鍵字：

舒華, BVLGARI, 寶格麗

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