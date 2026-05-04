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RICHARD MILLE引領鏤空美學　光線自由穿梭精密機芯

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▲▼ Richard Mille 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE鏤空錶設計工藝與美學兼具。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

勇於創新的RICHARD MILLE，除了不斷追求錶款的卓越與實用性功能外，其設計美學也相當講究，於鏤空錶款獲得完美體現，每一款精準而通透的結構，各自呈現不同的視覺效果，例如RM 16-02超薄自動上鍊腕錶的機芯結構猶如迷宮通道，帶領佩戴者探索其中奧秘；RM 55-01手動上鍊腕錶的輕量與極致鏤空設計令人驚喜；而RM 74-02自動上鍊陀飛輪錶則營造鏤空機芯的立體美感，展現獨到的風格語彙。

▲▼ Richard Mille 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE RM 16-02腕錶鈦合金款。

建築風格
RICHARD MILLE 為代表性方形腕錶 RM 016系列注入了全新的藝術構想，旗下RM 16-02超薄自動上鍊腕錶靈感源自於粗獷主義建築風格，搭載的CRMA9機芯底板共有67個大小不一的鏤空區塊，鏤空區塊在銑削和修飾過程中需要達到極高的精度，每個切口都經倒角處理，巧妙展現宛如迷宮的精緻通道，讓光線自由穿梭。

▲▼ Richard Mille 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE RM 16-02腕錶赤陶色Quartz TPT®石英纖維款。

RM 16-02腕錶的魅力不僅在於精湛的工藝技術，其雕塑般的方形造型同樣吸睛，超薄錶殼的人體工學設計進一步優化，錶殼尺寸為 36 x 45.65 毫米，比前作小10%，在完美貼合手腕的同時，也增強了品牌特色的線條感，真正融合舒適與精湛工藝。共有五級鈦合金錶殼以及赤陶色（Terracotta）Quartz TPT ®石英纖維兩種款式。

▲▼ Richard Mille 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE專為RM 16-02腕錶設計的CRMA9自動上鍊機芯，正反面都迷人。

▲▼ Richard Mille 。（圖／公關照）

▲CRMA9自動上鍊機芯呈現67個大小不一鏤空區塊。

極致通透
RICHARD MILLE RM 55-01手動上鍊腕錶為留白美學做了最佳詮釋，將品牌標誌性的鏤空工藝推向全新高度，內部搭載的RMUL4手動上鍊機芯以五級鈦合金打造，重量不到5克，極致輕量與通透的設計依然展現強大實力，搭載雙發條盒系統，長效穩定輸出扭矩。由於轉速更快，輪齒、樞軸與軸承承壓更小，從而減少摩擦，在約 55 小時動力儲存期間，能量傳遞更平順、更均衡。

▲▼ Richard Mille 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE RM 55-01腕錶灰色Quartz TPT®石英纖維款。

▲▼ Richard Mille 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE RM 55-01腕錶Carbon TPT®碳纖維款。

RM 55-01手動上鍊腕錶兼顧佩戴舒適度與視覺平衡感，同時讓光線得以自由穿透機芯，滿足品味人士對於極簡風格的追求。錶殼材質提供三種選擇，分別為 Carbon TPT ® 碳纖維款、白色Quartz TPT ®石英纖維款以及灰色Quartz TPT ®石英纖維款，材質自然呈現的大馬士革紋理吸引目光。

▲▼RM 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE RM 55-01腕錶搭載的RMUL4手動上鍊機芯重量不到5克。

▲▼ Richard Mille 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE RM 55-01腕錶搭載重量不到5克的RMUL4機芯，達到極致通透。

裝飾藝術
RM 74-02自動上鍊陀飛輪腕錶金箔石英纖維款的CRMT5自動上鍊陀飛輪機芯，其底板和橋板分別採用18K 5N紅金和18K 3N黃金打造，鏤空設計結構複雜且頗具立體美感，陀飛輪穩居其中，確保精準走時。一枚由紅金和鉑金製成的可變幾何結構自動盤為腕錶提供動力，動能從快速上鍊發條盒中流暢釋放，透過精密嚙合的漸開線齒輪傳輸，確保腕錶能夠持續50小時卓越性能。精心雕琢的扇形邊緣倒角刻度圈，突顯機芯的線條之美，而手工修飾的細節更為腕錶再添一抹精緻與優雅。

▲▼ Richard Mille 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE RM 74-02 Gold Quartz TPT®金箔石英纖維款。

金質機芯完美呼應RM 74-02 自動上鍊陀飛輪腕錶散發璀璨光采的外觀，其錶圈結合了金箔與Quartz TPT ®石英纖維，是RICHARD MILLE與合作夥伴瑞士複合材料專家 North Thin Ply Technology公司歷經數年共同研發而成的專屬創新製錶材質，成功將22K 5N紅金薄層精巧地嵌入層層堆疊的超薄石英，交織出絕美的光影效果。

▲▼ Richard Mille 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE RM 74-02 Gold Quartz TPT®金箔石英纖維款搭載CRMT5機芯，其底板和橋板分別採用18K 5N紅金和18K 3N黃金打造。

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