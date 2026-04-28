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宋慧喬不是非愛馬仕不可　背2,100元帆布包遊法

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▲▼宋慧喬 。（圖／翻攝IG）

▲宋慧喬到法國裝扮猶如大學生，背約2,100元的南韓品牌NONYMOUSAA包。（圖／翻攝kyo1122 IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星宋慧喬日前受法國珠寶品牌CHAUMET之邀，到法國參加年度高級珠寶展與晚宴，私人時光她則享受田園風光，從裝扮就可看出她的悠閒心情，卸下所有華服與精品，她改穿小眾品牌休閒衣搭配平價包，背著約2,100元的南韓設計師品牌NONYMOUSAA包款，展現輕鬆的一面。

▲▼宋慧喬 。（圖／翻攝IG）

▲▼宋慧喬 。（圖／翻攝IG）

▲宋慧喬開心享受大自然風光，穿美國品牌Denimist 橫條衣配夾腳拖鞋。（圖／翻攝kyo1122 IG）

身為亞洲人氣女星，宋慧喬日常不乏愛馬仕（HERMÈS）等一線精品，多次拎著愛馬仕經典包款與朋友相聚，但她也是平價布包擁護者，看展時曾背過約3,100元的洛杉磯品牌Anine Bing 豹紋托特包，日前到法國則背著南韓品牌NONYMOUSAA白色帆布包出遊。

而私服選擇宋慧喬講求寬鬆舒適，法國旅行期間她穿美式復古風格著稱的Denimist橫條衫配牛仔褲、夾腳拖鞋，再戴上眼鏡，44歲的她宛如大學生，漫步在林間藏不住好心情。

▲▼宋慧喬 。（圖／翻攝IG）

▲宋慧喬背過約3,100元的Anine Bing 豹紋包。（圖／翻攝kyo1122 IG）

►宋慧喬遊法國露一手貴氣　疊搭3款鑽戒華麗吸睛

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關鍵字：

宋慧喬, CHAUMET

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