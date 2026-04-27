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除了少重口味、穿透氣衣　改掉3壞習慣夏季不飄臭味

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記者李薇／台北報導　圖／sbsdrama.official IG

夏天氣溫升高，身體異味問題也更容易浮現，除了大家熟知的穿著透氣衣物、避免重口味飲食，其實日常中還有一些不太被注意的小習慣，正在悄悄影響你的體味來源，若沒有留意，即使再怎麼勤洗澡也難以完全改善，以下整理3個較少被提及卻很關鍵的NG行為。

▲。（圖／IG）

1.枕頭套與寢具長時間未更換

睡眠時身體會自然分泌汗水與油脂，長時間累積在枕頭套與床單上，容易滋生細菌並產生氣味，這些氣味會再次附著在頭髮與肌膚上，形成隱形體味來源，建議枕頭套至少每週更換1至2次，床單則可每1至2週清洗一次，才能有效降低異味殘留。

2.洗澡後沒有徹底擦乾身體

很多人洗完澡後習慣讓身體自然風乾或是簡單擦拭就穿衣服，但潮濕環境正是細菌與黴菌滋生的溫床，尤其是腋下、腳趾縫、私密處等部位，若沒有保持乾爽，反而更容易產生異味，建議洗後用毛巾確實按壓吸乾水分，再穿上乾淨衣物。

3.長時間穿同一雙鞋且未定期除濕

鞋子內部長時間處於悶熱潮濕狀態，會讓細菌大量繁殖，進而產生明顯腳臭，而這些氣味也可能影響整體體味印象，建議至少準備2至3雙鞋輪替穿著，並搭配除濕或日曬鞋內環境，同時定期更換鞋墊，才能從源頭減少異味產生。

關鍵字：

異味, 飲食

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