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什麼樣的朋友該保持距離？判斷友情的「5個現實指標」

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▲▼判斷友情的「5個現實指標」 。（圖／翻攝自FB/jtbc drama）

▲5類型朋友不需要深交。（圖／翻攝自FB/jtbc drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

朋友不在多，而在於能不能長久、安心地相處。有些人適合一起熱鬧，但未必適合深交；真正值得留在生活裡的人，往往會在關鍵時刻與日常細節中慢慢顯現。

#只在需要你時出現的人

如果一個人總是在有事時才聯絡你，平時幾乎沒有關心或互動，這樣的關係多半偏向「功能型」。偶爾互相幫忙無妨，但若長期單向付出，容易讓人感到被消耗。真正的朋友，不一定天天聯絡，但關心是雙向的，而不是只在方便時才想起你。

#經常貶低、比較，讓你不舒服的人

有些人習慣用開玩笑的方式批評，或不斷拿你和別人比較，表面像是直率，實際卻讓人逐漸失去自信。健康的友情，應該是讓人感到被尊重與接納，而不是長期處在被否定或壓力之中。

▲▼判斷友情的「5個現實指標」 。（圖／翻攝自FB/jtbc drama）

#無法分享你的喜悅的人

當你有好消息時，對方是否真心替你開心，其實很能看出一段關係的狀態。如果對方總是冷淡回應，甚至轉移話題或潑冷水，這樣的關係通常難以支持長久。能一起低潮，也能一起開心，是穩定友情的重要基礎。

#總是把責任推給別人的人

在人際互動中，難免會有誤會或衝突，但若對方習慣推卸責任、從不反思，甚至把問題歸咎於他人，久了會讓關係失衡。願意面對問題、承認錯誤並調整，是成熟關係的重要特質。

#讓你越相處越疲憊的人

相處後卻讓人覺得累、焦慮或被掏空，這種長期的情緒消耗，往往比明顯衝突更值得注意，當覺得相處起來不舒服，可以檢視一下自己的內心狀態，值得深交的朋友，未必完美，但通常會讓人感到穩定、安心，而不是持續內耗。

關鍵字：

友情, 朋友, 關係, 情緒消耗, 深交

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