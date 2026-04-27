彩妝大師游絲棋超實用上妝心法！保養前按摩恐為NG步驟？

記者李薇／台北報導 圖／達志示意圖

在彩妝趨勢強調「自然精緻」的當下，妝容不再只是堆疊產品，而是回歸肌膚本質與細節掌控，彩妝大師游絲棋以細膩手法與貼近亞洲膚質的觀察，提出多項實用上妝心法，從肌膚穩定、妝前保養到眼妝細節，都強調「少即是多」，讓妝容呈現乾淨、柔和又耐看的高級感。

Tips 1：穩定膚況是妝容關鍵



上妝前最重要的不是技巧，而是肌膚是否處於穩定狀態，若本身屬於敏感肌，過度按摩反而容易刺激皮膚，導致泛紅或不適，影響後續底妝服貼度，建議減少不必要的拉扯與刺激，選擇溫和保養方式，讓肌膚維持平衡，才能打造自然乾淨的妝感，也能降低脫妝與浮粉的機率。

Tips 2：妝前保養勝過昂貴底妝



再高級的底妝產品，若缺乏良好的妝前打底，都難以發揮最佳效果，透過完整的保濕與基礎保養，可以讓肌膚呈現細緻光澤，後續上妝更服貼自然，相較之下，忽略保養、單靠昂貴底妝，反而容易顯得乾燥或卡粉，建立正確保養觀念，才是提升妝容質感的根本關鍵。

Tips 3：睫毛刷法決定眼神精緻度



針對亞洲女性普遍睫毛較短或稀疏的問題，可透過刷法加強存在感，建議先用寬面刷頭於睫毛根部做Z字停留約2秒，幫助定型與增加濃密度，再往上帶出弧度，待睫毛膏略乾後，將刷頭立起，針對眼尾直向拉長，能自然延伸眼型，讓眼神更有神且不厚重。

Tips 4：低飽和色妝感更溫柔



在眼妝色彩選擇上，低飽和的大地色系往往更適合亞洲膚色，相較於純黑色產品容易顯得銳利或過於濃重，柔和色調能修飾輪廓，營造溫潤自然的氛圍，尤其是眼線或睫毛膏選擇偏棕或霧感色系，更能展現日常妝容的精緻與親和力。