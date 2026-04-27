9m88、曾敬驊飛抵比亞里茲看香奈兒秀！海灘照先把度假氛圍拉滿

記者鮑璿安／綜合報導

每年夏日最期待的莫過於跟著香奈兒度假，在創意總監Matthieu Blazy 操刀的首場2026/27 Cruise 度假系列大秀正式揭幕前，台灣代表9m88 與曾敬驊已率先抵達比亞里茲，以一組街頭與海灘影像提前替大秀暖身，把度假系列一貫的自在、鬆弛與優雅氣場穿得很有味道，也讓外界對即將登場的大秀更添期待。





▲9m88 與曾敬驊抵達比亞里茲，並穿戴香奈兒服飾，現身於比亞里茲街頭與海灘 。（圖／品牌提供）

9m88 選穿 2026 春夏系列黑色羊毛斜紋背心與同款長褲，搭配黑色皮革皮帶、金箭造型與雙 C LOGO 耳環，再背上 2026 COCO BEACH 系列黑色網狀口蓋包，以珊瑚與金色墜飾細節替整體黑色造型注入度假氣息；曾敬驊則以 2026 COCO BEACH 系列黑白科技面料外套，搭配 2026 春夏系列棕色柔軟皮革肩背包與黑色貓眼型太陽眼鏡，穿出更輕鬆俐落的海岸男裝風格。

此次大秀的選址也別具意義，嘉柏麗香奈兒早在 1915 年 就在比亞里茲創立高級訂製服品牌，並於鄰近賭場與海灘的 Villa de Larralde 設立精品店、工作坊與私人寓所，這座城市也因此成為香奈兒風格的重要起點。在遠離巴黎繁複禮儀的氛圍中，她逐步確立了動感、自由、簡約優雅與功能性的核心語彙，讓服裝得以在晝夜之間、室內外之間從容切換。這次 Cruise 大秀回到比亞里茲，不只是選址浪漫，更像是品牌回望歷史、重新書寫當代篇章的一次致意。大秀將於巴黎時間 4 月 28 日晚間 6 點 30 分、台北時間 4 月 29 日凌晨 12 點 30 分發布，讓我們一同見證Matthieu Blazy的全新篇章。

同場加映

PRADA 最新 Days of Summer 2026 夏日系列形象廣告，直接把「城市沙灘」拍成一種極有辨識度的高級時裝場景。這回由 Bella Hadid、Damson Idris、Louis Partridge 與劉雯共同演繹，在沙地、高樓與留白畫面之間，構築出介於現實與海市蜃樓之間的視覺張力。





▲由 Bella Hadid、劉雯、Louis Partridge 共同演繹PRADA 最新 Days of Summer 2026 夏日系列形象廣告 。（圖／品牌提供）

PRADA 一向很擅長處理反差感，而這一季最迷人的地方，正是把海灘的鬆弛、都會的俐落，以及正式與休閒混搭的語言全部揉在一起，看起來輕盈，實際上細節滿滿。Bella Hadid 身穿白色無袖洋裝躺入沙地，整體造型乾淨到近乎沒有雜訊，視線自然落到手邊那只白色手提包。