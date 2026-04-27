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肌膚「膠原力」正是細紋鬆垂關鍵！獨家氧生美肌抹完再敷超有感

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

肌膚膠原蛋白充足時，肌膚支撐力提升，有助於維持年輕感與光澤度，同時也能強化保水能力，讓膚質看起來細緻透亮，隨著年齡增長，膠原流失速度加快，因此及早保養、穩定結構，是維持健康膚況與延緩老化的重要關鍵。近期許多保養品牌紛紛開始重視肌膚膠原蛋白的養護，透過即時護理能夠讓膚況澎潤飽滿。

＃迪奧 逆時活氧奇肌露，175ml、售價3000元

▲迪奧。（圖／品牌提供）

▲迪奧。（圖／品牌提供）

將「氧生美肌」注入到日常保養程序，繼去年迪奧推出逆時活氧系列之後，今年升級發表逆時活氧奇肌露，透過活氧膠原調控科技搭配獨家成分 「錦葵活酵因子」就像是專為肌膚打造的膠原飲，立刻重現澎彈亮，建議可以每天先取10元硬幣大小厚塗全臉，接著指腹由下而上輕拍，最後以化妝棉厚敷逆時活氧膠原精華5分鐘，快速注入高效活氧能量。

＃德卡 Pro膠原彈潤水凝霜，50ml、售價3000元

▲迪奧。（圖／品牌提供）

專業美容品牌德卡發現老化與「肌膚彈力」有著密不可分的連結，尤其是25歲之後支撐力更是大幅度下降，容易出現鬆垮、細紋等問題，因此推出Pro膠原彈潤水凝霜，以膠原補充以及彈力支撐兩大面向，提供肌膚全方位的飽滿感，透過極端環境紅藻與白花苜蓿萃取重現緊實澎潤。

＃BRIGIN媛生 3-IN-1青春膠原嫩亮精粹，售價3180元

▲迪奧。（圖／品牌提供）

把五胜肽、膠原蛋白、A 醇、神經醯胺與沙棘果油等關鍵成分，分別承裝在三管不同的精華之中，讓高效配方可以維持其功效，再塗抹瞬間混合徹底釋放最高活性，搭配氣密分艙與獨特旋瓶開關，降低能量消耗，同時提供肌膚保濕、鎖水、澎彈三效合一的速效保養方案。

關鍵字：

迪奧, 德卡, BRIGIN, 媛生, 保養, 膠原蛋白

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