INNISFREE聯名玩具總動員　DermaAngel飛天小女警痘痘貼同步登場

記者曾怡嘉／台北報導

經典動畫角色再度攻佔美妝圈！INNISFREE攜手《玩具總動員》推出限量系列，DermaAngel護妍天使也找來《飛天小女警》打造造型痘痘貼，讓日常保養與彩妝多了滿滿療癒感。

#INNISFREE × 玩具總動員 7款明星商品換上限定包裝

▲INNISFREE玩具總動員限定系列可愛到不行。

隨著《玩具總動員5》即將回歸，INNISFREE搶先推出《玩具總動員》限定系列，一口氣帶來7款限量明星商品。包裝上不只出現胡迪、翠絲，叉奇、凱倫、蛋頭夫婦等人氣角色也驚喜現身，收藏感十足。

這次聯名涵蓋品牌夏季熱賣保養與彩妝，包括維他命C淨亮精華、維他命C亮白潤色防曬霜、水感玻尿酸保濕防曬精華、綠茶籽玻尿酸保濕精華，以及無油無慮礦物控油蜜粉、晨露粉嫩潤唇膏等品項。

▲INNISFREE 維他命C亮白潤白防曬霜。

其中防曬產品特別換上叉奇情侶檔包裝，「維他命C亮白潤色防曬霜」主打SPF50+ PA++++，搭配蜜桃潤色效果，讓肌膚看起來更有氣色；「水感玻尿酸保濕防曬精華」則添加保濕精華成分，質地水潤輕盈，適合妝前使用。

▲INNISFREE 無油無慮礦物控油蜜粉。

彩妝部分，「無油無慮礦物控油蜜粉」換上三眼怪、牧羊女與彈簧狗包裝；「晨露粉嫩潤唇膏」則推出熱賣色04玫瑰粉、05櫻桃紅，搭配蛋頭夫婦角色設計，粉絲很難不心動。



#DermaAngel × 飛天小女警 痘痘貼也能可愛出任務

▲護妍天使造型痘痘貼 -飛天小女警系列。

DermaAngel護妍天使推出全新《飛天小女警》限量造型印彩痘痘貼，繼先前角色造型款後，再度把痘痘護理變得更有趣。這次共推出4款特色包裝，分別由花花、泡泡、毛毛領銜，另有反派角色款，集結Mojo Jojo、多金公主、毛茸怪獸等經典角色。

▲護妍天使造型痘痘貼-飛天小女警-花花 寶雅限量款24入12種造型，220元。

全系列共有48款造型，讓原本需要遮掩的痘痘貼，也能變成可愛亮點。痘痘貼結合水膠體科技與覆膜印彩設計，主打吸收痘痘滲液與分泌物，同時隔離外界髒污，並以超薄服貼設計覆蓋紅腫與白膿痘痘。