TXT成員然竣和Miu Miu太搭了！「復古學院風」造型宣告新身分

記者鮑璿安／綜合報導

Miu Miu 正式宣布 TXT 成員然竣 YEONJUN 成為品牌摯友，並釋出全新的形象照，然竣以一身復古學院風造型亮相，展現與品牌的極佳默契，將 Miu Miu 童趣又帶點反叛的時裝語言穿得很有說服力，也讓人更期待他接下來的時尚表現。





▲Miu Miu 正式宣布 TXT 成員然竣 YEONJUN 成為品牌摯友。（圖／品牌提供）



自 2019 年以 TOMORROW X TOGETHER 成員身分出道以來，然竣不只憑藉舞台魅力打開知名度，也逐漸在時尚領域建立鮮明辨識度。而他在 2026 年 3 月現身 Miu Miu 2026 秋冬時裝秀後，也讓這段合作顯得更加順理成章。這次釋出的形象照中，然竣以格紋襯衫作為內搭，外層則以 V 領針織與麂皮質感拼接上衣，下身搭配寬鬆深色長褲與皮革編織腰帶，讓比例更顯修長。手上的棕色復古手提包則是全身造型亮點，包身帶有經典 Bowling bag 輪廓，搭配做舊感皮革與立體提把，為整體增添低調卻很有存在感的精緻度，也讓然竣的文藝少年氣質多了幾分成熟感。

然竣也表示，「我一直以來都非常喜愛及欣賞 Miu Miu，很榮幸也非常期待能展開這次合作。我期待在未來的旅程中，以自己的方式詮釋品牌自由與大膽的精神。」

同場加映

同時，K-pop 女團 LE SSERAFIM 成員許允真（Huh Yunjin）再度展現強大的時尚表現力，近日 FENDI 正式發佈 2026 早秋系列全新數位廣告企劃，邀來許允真絕美演繹。她以獨有的自信氣場與率性氣質，完美詮釋了本季「從容優雅」的核心精神，兩套風格迥異的造型不僅展現了 FENDI 的工藝美學，更為時髦精們提供了最強的換季穿搭範本！

▲K-pop 女團 LE SSERAFIM 成員許允真（Huh Yunjin）再度展現強大的時尚表現力。（圖／品牌提供）

在首波釋出的造型中，許允真身穿一件海軍藍色棉質上衣，胸前醒目的「Fendi Stamp 1925」圖案致敬品牌百年傳承，下身則搭配丹寧學生布（Chambray）中長半截裙，營造出既復古又知性的學院氣息。最受矚目的配件莫過於牛仔布材質的 Baguette Sof 包款，將經典法棍包換上隨性的丹寧外衣，與耳際閃耀的白色及駝色 Pequin 條紋圖案 Forever Fendi 耳環相互輝映，將「Denim on Denim」玩出高級感。