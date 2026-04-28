睡多不見得睡好！3個小技巧提升睡眠品質　白天曬太陽穩定生理時鐘

記者李薇／台北報導

想要真正擁有高品質睡眠，除了作息與環境調整外，身體狀態與白天習慣同樣關鍵，許多人忽略日間行為其實會直接影響夜晚入睡品質，從生活細節微調，更能幫助身體自然進入深層修復節奏，以下整理3個進階技巧。

▲擁有良好睡眠非常重要。（AI協作圖／記者李薇製作，經編輯審核）



1.白天適度曬太陽，幫助調節睡眠荷爾蒙



每天接觸自然光10至20分鐘，有助於穩定生理時鐘與褪黑激素分泌節律，讓晚上更容易產生睡意，同時也能提升白天精神狀態，減少晚間精神過度清醒的問題。

2.睡前避免過飽或空腹，減少身體負擔



晚餐建議在睡前2至3小時完成，避免油膩或重口味食物，以免腸胃持續運作影響入睡，但也不建議空腹睡覺，容易因低血糖半夜醒來，影響整體睡眠品質。

3.建立專屬放鬆儀式，讓身心進入「關機模式」



固定在睡前做同樣的放鬆行為，例如：泡溫水澡、點香氛、深呼吸或寫下待辦事項，能讓大腦建立「準備休息」的訊號，長期培養下來，有助於縮短入睡時間並提升睡眠深度。

4.建立固定作息，讓身體形成「生理時鐘」



每天固定時間上床與起床，即使是假日也不要落差過大，能讓身體建立穩定節律，減少失眠與淺眠狀況，長期下來入睡速度會更快，睡眠也會更深層穩定。