說流行／今夏必逛香奈兒COCO BEACH快閃店！限定小丑魚包、海灘配件一次看

記者鮑璿安／ 專題報導

在人來人往的城市叢林中，若想要找一處放慢腳步、感受炎炎夏日的場所，那麼香奈兒給了一個完美的棲息地，為迎接藝術總監 Matthieu Blazy操刀的首個 COCO BEACH 系列，特別在台北華山打造了限定快閃店，將海灘、珊瑚和小丑魚全都帶進其中，讓你完全沉浸在香奈兒所營造的暢快度假氛圍之中！

把海底世界搬進華山，CHANEL最夢幻的夏日入口

CHANEL 2026 COCO BEACH POP-UP 選在華山 1914 文化創意產業園區西二館登場，整體空間就像一座藏在台北市中心的海底度假場景。品牌以深海為靈感鋪陳巨型珊瑚、層疊細沙紋理與帶有流動感的光影，讓人一走進去就像暫時離開城市節奏。櫥窗被做成宛如水族箱般的展示空間，在黑色細沙背景上陳列服飾、珠寶與配件，連鞋履、皮件與海灘服飾的動線安排都很有故事感。





▲CHANEL 2026 COCO BEACH POP-UP 選在華山 1914 文化創意產業園區西二館登場，整體空間就像一座藏在台北市中心的海底度假場景。（圖／品牌提供）

Matthieu Blazy玩轉工藝打造輕鬆靈動的夏日穿搭節奏

COCO BEACH 向來是 CHANEL 夏日風格裡最迷人的一章，一向以高超製衣工藝聞名的Matthieu Blazy，是如何將度假活力和質感細節完美結合？從服飾、配件包款到鞋履皆可見他的用心之處，不僅描繪出旅人的恣意率性，同時也回望品牌歷史本源。系列代表性的睡衣套裝靈感來源於香奈兒女士與卡培男孩（Boy Capel）的愛情故事，在摯愛Boy意外離世後，香奈兒女士陷入了難以平復的痛苦，在好友勸說下開啟了威尼斯療傷之旅，而那趟重生之旅也成為她日後創作的靈感啟發。其中，以浪漫又輕快的睡衣式套裝搭配木質底鞋款奠定標誌性穿著，也成為本次COCO BEACH系列中核心亮點之一。此外，象徵穿衣自由的綁帶式襯衫連身裙、耗時13 小時打造的魚印花圖騰襯衫、以海灘吊床為靈感的條紋洋裝，都展現了輕鬆靈動的夏日穿搭節奏。

COCO BEACH系列推薦單品

螃蟹、貝殼、珊瑚等海洋元素被拆解成吊飾、裝飾與金屬細節，點綴在包款與配件上，加上絢麗色彩、織物層次與帶有光澤感的材質交錯運用，讓整體造型多了更明確的度假敘事。別忘記Matthieu Blazy也是相當資深的「材質玩家」，包款方面特別以科技面料打造出拉菲草材質的輕盈感覺，讓你眼見不一定為真，親手觸摸才能感受到夏日午後的消暑氣息。千萬不能錯過店內獨賣的多彩條紋拉菲草口蓋包，將可愛童趣的小丑魚化作包款呈現；而卡其白棕色雙C LOGO編織肩背包也是海灘的靈魂伴侶，在優雅之中也能感受到香奈兒女孩的獨特魅力。





▲限定單品多彩條紋拉菲草口蓋包 。（圖／品牌提供）





▲限定單品卡其白棕色雙C LOGO編織肩背包。（圖／品牌提供）





▲黑色飾以珊瑚與金色墜飾網狀口蓋包。（圖／品牌提供）





▲米色拉菲草編織口蓋包。（圖／品牌提供）

香奈兒 2026 COCO BEACH POP-UP 台北快閃店資訊

地址：華山 1914 文化創意產業園區 (西二館) 台北市中正區八德路一段 1 號

營業時間：4 月 25 日至 5 月 24 日 12:00 - 20:00



同場加映

Dior於 2026 年 4 月 24 日至 5 月 22 日在台北101四樓都會廣場打造秋季期間限定店，空間呼應品牌鍾愛的凡爾賽宮歷史氛圍，以綠、藍色調鋪陳沉浸式場景，當中最可愛的元素莫過於立體蛋糕裝飾，再現昔日法國皇后瑪麗安東尼的甜點時光。店內同步展出 2026 秋季系列男女裝、包款、鞋履與配件，經典包款Lady Dior（黛妃包）以創意總監 Jonathan Anderson的創意視角進行改寫，裝點蝴蝶結元素進化；而Book Tote 也被寫上女演員Marlene Dietrich 的名言「No Dior, No Dietrich!」，象徵Dior無可取代的地位。此外，Jonathan Anderson 也將Dior Médaillon徽標注入鞋款、包款和配件上，帶來復古經典和俏皮兼容的樣貌。