fb ig video search mobile ETtoday

遠離消耗你的人事物！「5個方法」教你丟掉負能量

>

▲▼「5個方法」教你丟掉負能量 。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

▲退一步不會海闊天空，別總是隱忍不吭聲。（圖／翻攝自FB/tvN Drama、Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

負能量人人都會有，那麼要如何做呢？要「丟掉負能量」，並非要壓抑情緒，而是學會與情緒共處、轉化與釋放。以下是幾個具體而實用的方法，幫助你在日常生活中減少負面能量的累積與影響。

#情緒書寫法

每天花10分鐘，把煩惱、怒氣、委屈、焦慮寫在紙上，不必修飾文句，只需真實抒發。寫完之後可以選擇撕掉或燒掉，象徵把負能量釋放出去。這種方式能幫助大腦整理情緒，也讓潛意識獲得釋放。

▲▼「5個方法」教你丟掉負能量。（圖／Unsplash）

#有意識地深呼吸

當你感到情緒快要爆炸或很低落時，嘗試做3–5分鐘的深呼吸練習（4秒吸氣、6秒吐氣）。專注呼吸可以讓交感神經（戰或逃模式）轉為副交感神經（放鬆模式），快速平穩內在波動。

#找朋友傾訴或適度說出口

找一個信任的人談談你的感受，不用急著尋求解決方案。只是「被聽見」就能有效釋放情緒壓力。如果不方便與人談話，也可以對著鏡子說出來。

▲▼「5個方法」教你丟掉負能量。（圖／Unsplash）

#建立「排毒」習慣

選擇一種讓你放鬆的行為當成情緒「排毒儀式」，像是散步、泡澡、聽音樂、做瑜伽、畫畫、看海。這些活動會激發大腦的多巴胺與血清素，有助轉化壓力與負能量。

#遠離消耗你的人事物

觀察自己每次與哪些人互動後會覺得累或被拖垮？如果可以，減少與「能量吸血鬼」的接觸。也要少看讓你焦慮或自我否定的社群內容，社群斷捨離是現代必修課。

關鍵字：

標籤:負能量, 情緒管理, 心理健康, 深呼吸, 情緒排毒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

ET Fashion

推薦閱讀

這朋友值得深交嗎？3個細節判斷人品

這朋友值得深交嗎？3個細節判斷人品

吵架界戰鬥機的三大星座！TOP 1說話一針見血還能冷靜分析　當然難罵贏他們

吵架界戰鬥機的三大星座！TOP 1說話一針見血還能冷靜分析　當然難罵贏他們

凱特王妃神複製黛妃造型　浪漫捲髮甜美吸睛

凱特王妃神複製黛妃造型　浪漫捲髮甜美吸睛

他適合談戀愛還是過一輩子？「5個關鍵」看清感情本質 不是誰都可以！交朋友超挑惕的三大星座　TOP 1深交的絕對是換帖兄弟 補鈣乳製品怎麼選？鮮奶、優格、起司差很大　營養成分一次看 總在委屈自己成全別人？討好型人格常見3特點曝光 《逐玉》孔雪兒私下愛包找到了！戲外多變樣貌都美得驚艷 總被負能量拖垮？面對「消耗型朋友」先學會3招自保 大包控必買清單！張凌赫同款低調仍搶鏡　張員瑛一拎直接升級高級甜

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面