10句愛情清醒語錄：感情最怕的不是吵架，怕的是連溝通都懶了

▲10條愛情金句讓你看懂成年人愛情。（圖／翻攝自FB/jtbc drama，，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

愛情從來不只是浪漫與心動，更多時候，是在相處中慢慢看清彼此是否適合。那些讓人有感的句子，往往不是因為華麗，而是說中了關係裡最真實的狀態。10條愛情金句帶你重新思考，什麼才是值得留下的關係。

#心動很便宜，穩定才稀有。

一開始的心動不難，難的是長久相處後，對方依然願意給你安心、尊重和陪伴。

#有些人適合心動，不適合生活。



戀愛可以靠感覺開始，但能不能走下去，看的往往是生活習慣、價值觀和責任感。

#他不是不懂愛，是不想為你學。

真正重視你的人，會願意理解你的需求；總說自己不會的人，很多時候只是沒有想改變。

#忽冷忽熱不是神秘，是不用心。

穩定的關係不需要每天猜測對方心情，愛若總讓人不安，就要重新看清這段關係。

#愛不是讓你變小，而是讓你更像自己。

好的愛情會讓人自在成長，不需要壓抑個性，也不必為了被愛而委屈自己。

#別把消耗你的人，誤認成考驗你的人。

感情需要磨合，但不該長期讓你焦慮、疲憊或懷疑自己，消耗不是愛的證明。

#安全感不是要來的，是對方自然給得出來。

真正可靠的人，會用行動讓你安心，而不是讓你一次次開口要求基本在乎。

#能陪你聊天的人很多，願意陪你生活的人很少。

曖昧和陪伴不代表承諾，能不能一起面對現實，才是感情走長久的關鍵。

#感情最怕的不是吵架，怕的是連溝通都懶了。

吵架代表還想解決問題，真正危險的是失去期待，連說明和理解都覺得多餘。

#成年人最清醒的浪漫，是知道誰不值得。

不是所有喜歡都要堅持到底，懂得離開不適合的人，也是一種愛自己的能力