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明明很多衣服卻沒得穿？衣櫃斷捨離關鍵一次搞懂

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▲▼衣櫃斷捨離關鍵一次搞懂。（圖／Unsplash）

整理衣櫃有秘訣。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

衣櫃總是滿到關不起來，卻每天還在想「要穿什麼」？問題往往不在衣服不夠多，而是沒有篩選與整理。與其一次狠丟，不如用有邏輯的方法做斷捨離，讓衣櫃回到好用、好搭的狀態。

1.先想清楚「為誰留下」

在開始整理前，先釐清一件事：你的衣櫃是為現在的生活服務，而不是為過去或想像中的自己保留。當你把標準拉回「現在會不會穿」，很多猶豫其實會自動消失。

2.快速分類，降低決策疲勞

把衣服大致分成「常穿」、「猶豫」、「不穿」三類，不需要一開始就精準判斷。先把明確不穿的挑出來，能快速減少數量，也讓後面整理更有空間思考。

3.用頻率取代情感判斷

與其因為價格、回憶或「可能會用到」而留下，不如問自己：這一年有沒有穿過？如果答案是否定的，多半代表它已經不屬於你的日常。

4.留下能融入日常的衣服

真正實用的衣櫃，不是單品多，而是彼此能搭配。優先留下好穿、好搭、適合你生活節奏的衣服，比留下單件亮眼但難搭的單品更重要。

5.建立不再亂的習慣

整理完只是開始，關鍵在於維持。試著養成「買新衣就檢視舊衣」與定期快速檢查的習慣，讓衣櫃維持在剛剛好的狀態，而不是再次堆滿。

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